В Африке бензовоз попал в ДТП и взорвался. Погибли сотни людей, которые хотели бесплатно набрать горючего (20)

- 6 ноября, 2021, 12:49 В столице Сьерра-Леоне по меньшей мере 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза : Zik 13:17
- Мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах" : MY.UA 13:16
- Мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах" : Politeka 13:11
- Взрыв в Сьерра-Леоне, более 90 погибших : Новости без границ 13:08
- В Сьерра-Леоне произошел взрыв: множество погибших после столкновения с нефтяным танкером : GuildHall 13:06
- 12:28 06.11.2021 "Собирали топливо после аварии": в Сьерра-Леоне из-за взрыва бензовоза погибло 84 человека : Петр и Мазепа 12:41
- В Сьерра-Леоне от взрыва погибло около 100 человек : Українська правда 12:41
- В Сьерра-Леоне около 100 людей погибли от взрыва бензовоза при попытке набрать топливо : NewsOne 12:10
- В столице Сьерра-Леоне произошел взрыв бензовоза: по меньшей мере 100 человек погибли : 112.ua 11:30
- Более 100 погибших, сгорели две АЗС и десятки домов: посреди улицы взорвался бензовоз : Gazeta.ua 11:06
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- В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз: почти сотня погибших. Фото и видео : Obozrevatel 11:01
- 10:57 06.11.2021 Около ста человек могли погибнуть при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне - СМИ : Интерфакс-Україна 11:00
- В Африке бензовоз попал в ДТП и взорвался. Погибли сотни людей, которые хотели бесплатно набрать горючего : Страна.ua 10:16
- Более 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне : Bigmir)net Новости 10:10
- При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек : Капитал 09:20
- При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек : NewsMir.info 09:10
- При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек : MY.UA 09:01