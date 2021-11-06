В Африке бензовоз попал в ДТП и взорвался. Погибли сотни людей, которые хотели бесплатно набрать горючего (20)

Страна.ua 2021.11.06 10:16

Карина Вольтер 10:05, сегодня В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз. Скриншот из видео В ночь с пятницы на субботу, 6 ноября, в Сьерра-Леоне (государство в Западной Африке - Ред.) произошел взрыв бензовоза, в результате которого погибли сотни людей. Об этом сообщает Daily Sabah. "Ночью в столичном Фритауне грузовик столкнулся с бензовозом, произошла утечка топлива.

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