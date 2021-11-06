На Николаевщине в результате столкновения автомобилей погибли три человека, в том числе два ребенка (23)

Шиповник.ua 2021.11.06 11:37

06.11.2021 В Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, из них два ребенка. Об этом сообщили местные спасатели. Служба спасения получила информацию об аварии 6 ноября в 01:50. ДТП произошло на автодороге Одесса-Мелитополь возле села Шевченково Николаевского района с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.