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На Николаевщине в результате столкновения автомобилей погибли три человека, в том числе два ребенка

На Николаевщине в результате столкновения автомобилей погибли три человека, в том числе два ребенка (23)

Шиповник.ua 2021.11.06 11:37
06.11.2021 В Николаевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли три человека, из них два ребенка. Об этом сообщили местные спасатели. Служба спасения получила информацию об аварии 6 ноября в 01:50. ДТП произошло на автодороге Одесса-Мелитополь возле села Шевченково Николаевского района с участием автомобилей Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101.
РЕБЕНОК, ВАЗ, МЕЛИТОПОЛЬ, КЮВЕТ, МАЛОЛЕТНИЙ, НОВОАЗОВСК, Одесса, Украина

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