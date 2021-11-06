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На музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек. Есть раненые

На музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек. Есть раненые (20)

Еспресо TV 2021.11.06 11:34
6 ноября, 2021 суббота 09:36 По меньшей мере, восемь человек погибли и еще несколько получили ранения из- за давки в толпе на музыкальном фестивале Astroworld в городе Хьюстон (Техас, США) Людей притисло к сцене после 21:00 в пятницу, 5 ноября 2021 года, когда выступал рэпер Тревис Скотт, передает Еспресо.TV . "Толпа начала сжиматься к передней части сцены.
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