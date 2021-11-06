"Дия" приостановит предоставление услуг: Подробности (35)

Depo 2021.11.06 12:30

"Дия" 7 ноября с 00:00 до 07:00 приостановит предоставление документов и услуг Кристина Макогон Журналист ленты новостей 6 ноября 2021 11:25 Фото: Прес-служба Мінцифри Это связано с тем, что "Дия" переезжает в новый и более мощный дата-центр. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры. В то же время необходимые документы, в частности, COVID-сертификат, можно сгенерировать заранее.