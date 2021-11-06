В Виннице пьяный россиянин снял с флагштока флаг Украины (20)

ТСН.ua 2021.11.06 13:01

Анастасия Гончаренко 12:46, 06.11.21 Задержанный объяснил полиции свой поступок. В Виннице 35-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения вылез на здание ТРЦ и снял флаг Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области. Мужчину увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты. Как отметил начальник Винницкого районного управления полиции Виталий