Под Одессой жестоко избили депутата: мужчине раздробили коленные суставы (46)

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- Стали известны жуткие подробности нападения на херсонского депутата : Херсон Онлайн 17:08
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- Под Одессой напали на херсонского депутата, пострадавший в тяжелом состоянии : КП в Украине 15:45
- 06.11.2021 в 15:37 Под Одессой напали на депутата из Херсонской области, он в тяжелом состоянии : InfoResist.org 15:45
- 06.11.2021 15:34 Раздробили коленные суставы: в пригороде Одессы напали на депутата-агрария : MIGnews.com.ua 15:39
- Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: за его жизнь борются врачи : РИА Мелитополь 15:29
- 6 ноября 2021, 14:57 Дробили коленные чашечки: под Одессой депутата и его супругу избили до реанимации : Dialog.ua 15:27
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