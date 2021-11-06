Под Одессой жестоко избили депутата: мужчине раздробили коленные суставы (46)

Экономические новости 2021.11.06 18:34

18:19:58 На трассе в Одесской области был избит депутат из Херсонской области. Нападение расследует полиция. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Думская По данным "Думской", пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий. Как сообщили в отделе коммуникации, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Инцидент произошел вечером 5 ноября в районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге.

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