В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, есть раненые (23)

Новое Время 2021.11.06 16:01

6 ноября, 15:54 Нападение произошло около 9 утра между городами Нюрнберг и Регенсбург (Фото: Stadler via Facebook) В субботу, 6 ноября, на юге Германии в поезде Intercity-Express неизвестный с ножом напал на пассажиров. Об этом сообщает BILD. Нападение произошло около 9 утра в скором поезде между городами Нюрнберг и Регенсбург. В результате нападения пострадали три человека.