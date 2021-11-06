В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, есть раненые (23)

- В Германии неизвестный напал на пассажиров поезда с ножом : Новости без границ 18:08
- Неизвестный порезал пассажиров поезда : Gazeta.ua 17:36
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- В Германии мужчина с ножом набросился на пассажиров поезда : 24 канал 17:30
- 06.11.2021 16:59 Есть пострадавшие: в Германии мужчина с ножом напал на пассажирский поезд : MIGnews.com.ua 17:09
- В Германии неизвестный ранил ножом троих пассажиров поезда : ПрессОрг24 16:44
- В Германии неизвестный ранил ножом троих пассажиров поезда : NewsWeek 16:07
- В Германии беженец набросился с ножом на людей в поезде, есть пострадавшие : Еспресо TV 16:04
- "Ужасная атака с ножом": в Германии сирийский беженец совершил нападение на пассажиров в поезде : ТСН.ua 16:02
- Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Германии, есть раненые : Укринформ 16:02
- В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, есть раненые : Новое Время 16:01
- В Германии неизвестный ранил ножом троих пассажиров поезда : DailyUA 15:26
- Германия: неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда : Українська правда 15:11
- Резня в Баварии: неизвестный напал на пассажиров скоростного поезда : Факти 15:05
- В Германии неизвестный ранил ножом троих пассажиров поезда : Українські національні новини 15:02
- Эпидемия нападений в общественном транспорте? В Германии неизвестный напал на пассажиров поезда с ножом : Повінь.com.ua 14:23
- Германия: неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда : УП Європейська правда 14:04
- В Германии трех пассажиров поезда ранили ножом : Вечерние Вести 14:00
- 6 ноября, 2021, 13:39 В Германии трех пассажиров поезда ранили ножом : Zik 13:47
- Эпидемия нападений в общественном транспорте? В Германии неизвестный напал на пассажиров поезда с ножом : Новости без границ 13:38
- В Германии трех пассажиров поезда ранили ножом : РБК-Україна 12:46
- Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены несколько человек : FaceNews 12:45