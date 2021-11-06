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В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата из Херсонской области, он в тяжелом состоянии

В пригороде Одессы неизвестные напали на депутата из Херсонской области, он в тяжелом состоянии (25)

Новое Время 2021.11.06 15:31
6 ноября, 15:20 Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении (Фото: Национальная полиция) Под Одессой неизвестные совершили нападение на депутата одной из ОТГ Херсонской области и его жену. Об этом сообщает Нацполиция. Злоумышленники остановили автомобиль супругов, напали на него и нанесли телесные повреждения водителю и пассажирке. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском
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