Зеленский в годовщину освобождения Киева почтил память погибших защитников (35)

Слово і Діло 2021.11.06 14:13

6 ноября 2021, 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский в день 78-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов возложил цветы в зале памяти Памятника - музея освобождения Киева. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ. Музей расположен на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году" в селе Новые Петровцы Киевской области. "Освобождение Киева - это история безграничного безразличия и жестокости