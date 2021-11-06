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Зеленский в годовщину освобождения Киева почтил память погибших защитников

Зеленский в годовщину освобождения Киева почтил память погибших защитников (35)

Слово і Діло 2021.11.06 14:13
6 ноября 2021, 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский в день 78-й годовщины освобождения Киева от нацистских оккупантов возложил цветы в зале памяти Памятника - музея освобождения Киева. Об этом сообщила пресс-служба ОПУ. Музей расположен на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году" в селе Новые Петровцы Киевской области. "Освобождение Киева - это история безграничного безразличия и жестокости
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