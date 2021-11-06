Киевлянина будут судить по обвинению в изготовлении поддельных ПЦР-тестов и дипломов об образовании - Офис генпрокурора (29)

Гордон 2021.11.06 18:36

Сегодня 18.24 Киевлянина будут судить по обвинению в массовой фальсификации тестов на COVID-19 и дипломов об образовании и других документов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 6 ноября. "Расследование установило, что обвиняемый занимался изготовлением поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов.