Названы знаки Зодиака, которые любят тратить все до копейки (2)

Луганский Радар 2021.11.06 20:58
Ноя 6, 2021
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым с трудом даются финансовые
вопросы, поэтому им стоит поднапрячься, чтобы хоть как-нибудь сохранить
деньги.
Знаки Зодиака, которые распоряжаться деньгами не умеют назвало издание
"Today".
Стрелец
Стрельцы пытаются экономить, однако в какой-то момент их эго побеждает и
они спускают все сбереженные деньги до последней копейки.
Рыбы
Рыбы контролировать свои средства не любят.
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