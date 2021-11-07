Сауль Альварес стал шестым абсолютным чемпионом в новой эре (38)

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- Добро пожаловать в клуб! Усик обратился к боксеру, который повторил его достижение : Сегодня.ua 13:01
- Глава UFC призвал Камару Усмана отказаться от идеи проведения боя с Канело : iSport.ua 12:46
- Диррелл нокаутировал Эрнандеса в четвертом раунде : Sportarena.com 12:41
- Канело Альварес стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе : Bigmir)net Спорт 12:40
- Легенда бокса зрелищно уничтожил соперника и стал абсолютным чемпионом мира: видео нокаута : ТСН.ua 12:32
- Сауль Альварес нокаутировал соперника и стал абсолютным чемпионом мира по боксу : Главное 12:06
- Боксер No1 на планете Канело нокаутировал конкурента и стал безотносительным чемпионом : Ukr-Today.com 11:52
- Усман выиграл реванш у Ковингтона и защитил титул на UFC 268 : ZN,UA 11:48
- Альварес сообщил, когда проведет следующий бой : iSport.ua 11:46
- Дэйна Уайт: "Смотрел бой Канело - Плант. Усман, ты не хочешь боксировать с Альваресом" : Tribuna.com Украина 11:32
- Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом - видео боя : Online.ua 11:17
- Усман победил в главном бою UFC 268 в Нью-Йорке : Metaratings 11:01
- Сауль Альварес нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира : 112.ua 11:00
- Альварес стал абсолютным чемпионом мира, мощно нокаутировав Планта: видео : 24 канал 11:00
- Альварес нокаутировал Планта, стал абсолютным чемпионом : RingSide24 10:51
- Видео: мексиканский "Канело" стал абсолютным чемпионом мира по боксу : UA.news 10:50
- Канело Альварес - Калеб Плант: видео обзор боя : iSport.ua 10:46
- Лучший боксер мира уложил соперника на четвереньки, а затем нокаутировал (видео) : Телеграф.com.ua 10:44
- Альварес прокомментировал победу над Плантом : UA-Футбол 10:15
- Боксер No1 на планете Канело нокаутировал соперника и стал абсолютным чемпионом : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- Пакьяо: Бокс находится в хороших руках : iSport.ua 09:46
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- Хайлайт реванша Усман - Ковингтон на UFC 268 : Tribuna.com Украина 09:32
- Сауль Альварес - абсолют. Переехал трех соперников за год, по праву надел корону : Tribuna.com Украина 09:17
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- Камару Усман - Колби Ковингтон. Видео боя : Спорт.ua 08:41
- Сауль Альварес - Калеб Плант. Судейские записки : Спорт.ua 08:41
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