Сауль Альварес стал шестым абсолютным чемпионом в новой эре (38)

iSport.ua 2021.11.07 08:46

С 2007 года только шестеро человек держали в руках шесть главных титулов. Сегодня, 08:29 Канело в короне / Getty Images Мексиканец Сауль Альварес победил Калеба Планта и добыл четвертый чемпионский пояс во втором среднем весе, став абсолютным чемпионом мира. Это достижение с 2007 года, когда "абсолютами" начали становиться только когда удерживают четыре пояса (WBA-WBC-IBF-WBO), покорилось только шести боксерам.

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