Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование Москве (1)

Главред 2021.11.06 17:06

6 ноября 2021, 16:37 Глава Объединенного комитета начальников штабов США рассказал об отслеживании войск РФ у границ Украины. В США следят за перемещением войск РФ / Facebook/mod.mil.rus В оборонном ведомстве США заявили о том, что внимательно следят за "необычной активностью" и перемещением российских войск возле границы с Украиной. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Москва должна публично