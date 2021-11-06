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Фокус: Украина

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование Москве

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование Москве (1)

Главред 2021.11.06 17:06
6 ноября 2021, 16:37 Глава Объединенного комитета начальников штабов США рассказал об отслеживании войск РФ у границ Украины. В США следят за перемещением войск РФ / Facebook/mod.mil.rus В оборонном ведомстве США заявили о том, что внимательно следят за "необычной активностью" и перемещением российских войск возле границы с Украиной. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Москва должна публично
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2021.11.07 (1)

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