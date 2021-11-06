Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование Москве (1)

Главред 2021.11.06 17:06
6 ноября 2021, 16:37
Глава Объединенного комитета начальников штабов США рассказал об
отслеживании войск РФ у границ Украины.
В США следят за перемещением войск РФ / Facebook/mod.mil.rus
В оборонном ведомстве США заявили о том, что внимательно следят за
"необычной активностью" и перемещением российских войск возле границы с
Украиной.
По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Москва должна публично
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