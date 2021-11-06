Профсоюз просит на месяц отложить отстранение невакцинированных педагогов (6)

Новое Время 2021.11.06 20:46

6 ноября, 20:39 Невакцинированных педагогов будут отстранять от работы с 8 ноября (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS / David W Cerny) Профсоюз работников образования и науки просит отсрочить применение механизма отстранения от работы из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 на месяц. Об этом говорится в обращении на сайте Профсоюза работников образования и науки. Центральный комитет Профсоюза работников образования и науки обратился в