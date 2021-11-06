Профсоюз просит на месяц отложить отстранение невакцинированных педагогов (6)

2021.11.07 (6)2021.11.06 (49) →
- Профсоюз педагогов призывает власть отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных работников образования : ДнепрCity.net 01:03
- 00:32 07.11.2021 Профсоюз педагогов призывает власть отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных работников образования : Интерфакс-Україна 00:45
- В Украине перечень профессий для обязательной вакцинации расширят : GlavPost.Com 00:39
- Педагоги просят продлить сроки вакцинации и не отстранять непривитых : DsNews 00:34
- Профсоюз учителей призвал Кабмин еще месяц не отстранять от работы непривитых педагогов : Страна.ua 00:31
- Профсоюз просит Кабмин не отстранять невакцинированных учителей от работы : 112.ua 00:30