В Польше из-за запрета абортов врачи допустили смерть беременной женщины. Жители страны протестуют (29)

2021.11.07 (29)2021.11.06 (1) →
- Власти Польши отреагировали на протесты после смерти беременной женщины : 24 канал 18:00
- В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов(фото) : Измаил вечерний 17:47
- Массовый протест в Польше: из-за дикого закона умерла женщина. ФОТО : MY.UA 17:46
- 07.11.2021 18:35 Массовый протест в Польше: из-за дикого закона умерла женщина. ФОТО : Интеллект Украины 17:45
- "Ни одна больше": массовый протест в Польше прошел после смерти беременной. ФОТО : From-UA.com 17:36
- После смерти беременной в Польше протестуют против запрета абортов : Время новостей 17:12
- В Польше вспыхнули массовые протесты из-за смерти женщины, к которой привел запрет в стране на аборты : Еспресо TV 17:04
- 16:18 07 Ноя 2021 В Польше люди вышли с протестом из-за смерти беременной женщины: причина в законе об аборте : Рубрика 16:34
- В Польше из-за запрета абортов врачи допустили смерть беременной женщины. Жители страны протестуют : TK Media 15:47
- "Ни одной больше": В Польше после смерти беременной женщины десятки тысяч граждан вышли на акции протеста : Преступности.нет 15:41
- В Польше после смерти беременной снова прошли протесты против запрета абортов : IPress.ua 15:37
- Польшу всколыхнули акции протеста после смерти беременной, которой отказались делать аборт. Фото : Obozrevatel 15:31
- В Польше прошел массовый протест после смерти беременной : Завтра.UA 15:17
- "Она могла жить": в Польше после смерти беременной возобновились массовые протесты (фото) : ТСН.ua 14:17
- В Польше протестуют против запретов абортов после смерти беременной - фото и видео : Луганский Радар 13:58
- Фото: Польшу охватили массовые протесты из-за смерти беременной женщины : UA.news 13:50
- В Польше после смерти беременной массово протестуют против запрета абортов : Gazeta.ua 13:36
- В Польше в 70 городах вышли на массовые акции против запрета абортов: фото и видео : Апостроф 13:15
- "Больше ни одной": в Польше прошли новые протесты из-за противоречивой смерти беременной : УП Європейська правда 12:04
- В Польше прошли массовые акции в память об умершей беременной : 112.ua 12:00
- В Польше прошел массовый протест после смерти беременной : РБК-Україна 11:46
- Поляки массово протестуют против запрета абортов после смерти беременной женщины : Перший Незалежний 11:20
- 7 ноября, 2021, 10:55 После смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов : Zik 11:17
- В Польше врачи допустили смерть беременной женщины из-за запрета абортов в стране. Тысячи поляков вышли на протест : Бабель 11:14
- Иметь право на аборт: в Польше на протест вышли тысячи митингующих после смерти беременной женщины : Новини Live 11:13
- После смерти беременной женщины поляки массово протестуют против запрета абортов : Українська правда 10:41
- В Польше после смерти беременной женщины возобновились протесты против запрета абортов : Новое Время 10:01
- 07.11.2021, 09:09 "Больше ни одной": В Польше прошли массовые акции в память об умершей беременной : В Час Пик 09:16
- В Польше прошли массовые акции в память о скончавшейся беременной : FaceNews 00:30