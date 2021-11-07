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В Польше из-за запрета абортов врачи допустили смерть беременной женщины. Жители страны протестуют

В Польше из-за запрета абортов врачи допустили смерть беременной женщины. Жители страны протестуют (29)

TK Media 2021.11.07 15:47
47 мин. назад Тысячи поляков требуют ослабить законодательство, касающееся абортов. 2 ноября в Польше на 22-й неделе беременности умерла 30-летняя женщина. Несмотря на угрозу жизни, врачи ждали, пока умрет сам плод, но после преждевременного отхода околоплодных вод умерла женщина. Причиной смерти стал отказ врачей сделать аборт, поскольку недавно в стране усилили запрет на прерывание беременности.
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2021.11.07 (29)

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