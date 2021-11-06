ПриватБанк не будет работать: что случилось (3)

Судебно-юридическая газета 2021.11.06 18:43
18:41, 6 ноября 2021
Банк приостановит работу на одну ночь.
Приватбанк в воскресенье, 7 ноября, с 1:00 до 04:30 часов приостановит
проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и
Приват24 для бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года ПриватБанк обновит программное
обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу
для наших клиентов.
ПРИВАТБАНК, САМООБСЛУЖИВАНИЕ, РАСПРОДАЖА, ТРАНЗАКЦИЯ, РАБОТА, ПАУЗА, Украина