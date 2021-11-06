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ПриватБанк не будет работать: что случилось

ПриватБанк не будет работать: что случилось (3)

Судебно-юридическая газета 2021.11.06 18:43
18:41, 6 ноября 2021 Банк приостановит работу на одну ночь. Приватбанк в воскресенье, 7 ноября, с 1:00 до 04:30 часов приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка. "В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов.
ПРИВАТБАНК, САМООБСЛУЖИВАНИЕ, РАСПРОДАЖА, ТРАНЗАКЦИЯ, РАБОТА, ПАУЗА, Украина
2021.11.07 (3)

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