ПриватБанк не будет работать: что случилось (3)

Судебно-юридическая газета 2021.11.06 18:43

18:41, 6 ноября 2021 Банк приостановит работу на одну ночь. Приватбанк в воскресенье, 7 ноября, с 1:00 до 04:30 часов приостановит проведение транзакций по карточкам, работу Приват24 для физических лиц и Приват24 для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка. "В ночь с 6 на 7 ноября 2021 года ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов.