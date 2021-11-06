Дуров допустил введение в Telegram платы для отключения рекламы (1)

ПрессОрг24 2021.11.06 19:44
6 Ноя, 17:27
В Telegram работают над функцией, позволяющей отключить рекламу в каналах,
сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, пишет УНН.
Детали
"Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит
пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", -
рассказал Дуров.
Он отметил, что в Telegram ожидают запуска этой функции уже в ноябре.
Дуров объяснил, что многие пользователи Telegram пожелали добавить функцию
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