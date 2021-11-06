Дуров допустил введение в Telegram платы для отключения рекламы (1)

ПрессОрг24 2021.11.06 19:44

6 Ноя, 17:27 В Telegram работают над функцией, позволяющей отключить рекламу в каналах, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, пишет УНН. Детали "Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - рассказал Дуров. Он отметил, что в Telegram ожидают запуска этой функции уже в ноябре. Дуров объяснил, что многие пользователи Telegram пожелали добавить функцию