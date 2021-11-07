В аэропорту "Борисполь" поймали еще почти 20 владельцев фейковых сертификатов (21)

2021.11.07 (21)2021.11.06 (2) →
- 17 ковид-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь", - Нацполиция : Kramatorsk.info 19:54
- В аэропорту "Борисполь" полицейские выявили 17 поддельных COVID-сертификатов у граждан : Страна.ua 19:46
- В аэропорту "Борисполь" поймали еще почти 20 владельцев фейковых сертификатов : Шиповник.ua 19:37
- В аэропорту Борисполь у 17 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки : Новое Время 19:31
- В "Борисполе" обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов : Українська правда 19:11
- В аэропорту "Борисполь" словили 17 человек с подделанными COVID-сертификатами : Информатор 18:53
- 18:17 07.11.2021 В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации : Интерфакс-Україна 18:30
- В "Борисполе" обнаружили 17 поддельных Covid-сертификатов : 112.ua 18:30
- В аэропорту "Борисполь" полиция обнаружила почти 20 фейковых COVID-сертификатов : ZN,UA 18:18
- В аэропорту "Борисполь" поймали еще 17 человек на подделке COVID-сертификатов : RegioNews 17:42
- В аэропорту "Борисполь" задержали 17 владельцев фейковых сертификатов : Главное 17:36
- В аэропорту "Борисполь" поймали еще почти 20 владельцев фейковых сертификатов : РБК-Україна 17:01
- 07.11.2021 15:45 За два дня: в аэропорту "Борисполь" нашли почти 20 поддельных COVID-сертификатов : MIGnews.com.ua 16:09
- В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 17 поддельных COVID-сертификатов : Укринформ 16:02
- В аэропорту "Борисполь" еще у 17 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки : Перший Незалежний 15:20
- В "Борисполе" еще у около 20 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки : DailyUA 14:26
- В аэропорту "Борисполь" правоохранители выявили 17 COVID-сертификатов с признаками подделки : Status Quo 14:14
- В "Борисполе" еще у около 20 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки : NewsWeek 14:07
- В аэропорту "Борисполь" поймали людей с фейковыми COVID-сертификатами : Сегодня.ua 14:01
- В "Борисполе" еще у около 20 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки : Українські національні новини 13:47
- В "Борисполе" еще у около 20 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки : ПрессОрг24 13:44