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В аэропорту "Борисполь" поймали еще почти 20 владельцев фейковых сертификатов

В аэропорту "Борисполь" поймали еще почти 20 владельцев фейковых сертификатов (21)

Шиповник.ua 2021.11.07 19:37
07.11.2021 Правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили еще 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID- 19. Владельцев подделок поймали 5 и 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. - Так, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября, - рассказали правоохранители.
ВАКЦИНАЦИЯ, СЕРТИФИКАТ, АЭРОПОРТ, БОРИСПОЛЬ, ПОДДЕЛКА, КВАЛИФИКАЦИЯ, Украина, Киев
2021.11.07 (21)

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