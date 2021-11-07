В аэропорту "Борисполь" поймали еще почти 20 владельцев фейковых сертификатов (21)

Шиповник.ua 2021.11.07 19:37

07.11.2021 Правоохранители в ходе проверок в международном аэропорту "Борисполь" обнаружили еще 17 владельцев поддельных сертификатов о вакцинации от COVID- 19. Владельцев подделок поймали 5 и 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области. - Так, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября, - рассказали правоохранители.