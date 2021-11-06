Дженоа объявила об увольнении наставника (57)

ProSports 2021.11.06 17:24

06.11.2021 16:25 На место итальянского специалиста могут назначить Андрея Шевченко Руководство Дженоа уволило Давиде Баллардини с поста главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба команды. Специалист занимал пост наставника итальянской команды с декабря 2020 года. Клуб поблагодарил Баллардини и его помощников за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Ранее сообщалось, что команду из Генуи может возглавить экс-тренер сборной