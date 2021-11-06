Дженоа объявила об увольнении наставника (57)

2021.11.07 (57)2021.11.06 (49) →
- Футбол: Андрей Шевченко возглавил итальянский клуб : Крым.Реалии RFE/RL 18:55
- Официально: Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа" : Kramatorsk.info 18:54
- "Дженоа" официально объявил Андрея Шевченко главным тренером клуба : Depo 18:31
- Андрей Шевченко официально возглавил "Дженоа" : GlavPost.Com 17:39
- 7 ноября 2021, 16:55 Шевченко стал главным тренером "Дженоа": итальянские болельщики в восторге публикуют флаги Украины : Dialog.ua 17:27
- Андрей Шевченко официально возглавил "Дженоа" : Бессарабiя.UA 17:18
- Футбол 1: Кузнецов подал в отставку с поста тренера Колоса : UA-Футбол 17:15
- Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба : Время новостей 17:12
- Шевченко стал тренером итальянского клуба "Дженоа" : Аргументы и Факты Украина 17:09
- Официально: Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа" : ДнепрCity.net 17:03
- В контракте Шевченко с Дженоа есть интересный пункт на случай провала команды в чемпионате Италии : Команда No1 17:03
- Шевченко эмоционально высказался о своем назначении в "Дженоа" : Metaratings 17:01
- Шевченко: Это отправная точка в новом приключении, которое вернет Дженоа его великую историю : iSport.ua 16:46
- Официально: Андрей Шевченко - главный тренер Дженоа : Террикон 16:46
- Интер собирается продлить контракт с ключевым защитником : UA-Футбол 16:45
- Официально: Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа" : ПрессОрг24 16:44
- Андрей Шевченко официально возглавил футбольный клуб в Италии : Судебно-юридическая газета 16:43
- Официально: Шевченко возглавил клуб "Дженоа" из Италии : Hronika.info 16:42
- Созрел ли Андрей Шевченко для работы с клубом топ-чемпионата? : Футбольный Клуб 16:37
- 16:19 / 07.11.2021 Андрей Шевченко продолжит тренерскую карьеру в итальянском клубе : Багнет 16:31
- Андрей Шевченко продолжит тренерскую карьеру в итальянском клубе : MY.UA 16:31
- Андрей Шевченко официально стал главным тренером итальянского клуба : Ракурс 16:27
- Официально: Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа" : DailyUA 16:26
- Официально: Андрей Шевченко - главный тренер Дженоа : Політична Думка 16:21
- Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского "Дженоа" : Перший Незалежний 16:20
- Сегодня 15:59 "Добро пожаловать, мистер Шевченко!" "Дженоа" официально объявил о подписании нового главного тренера : Весь Харьков 16:10
- Легенда украинского футбола возглавил Дженоа : Телеканал Футбол 16:05
- Теперь уже официально: Андрей Шевченко - главный тренер итальянского клуба "Дженоа" : Фокус 16:05
- 7 ноября, 15:46 Андрей Шевченко стал тренером итальянской команды "Дженоа" : Думская.net 16:04
- Официально. Андрей Шевченко возглавил клуб итальянской Серии А! : Команда No1 16:03
- Жаждет вернуть "грифонам" былое величие: первые слова Шевченко после назначения в итальянский клуб : ТСН.ua 16:02
- Шевченко впервые прокомментировал свое назначение тренером Дженоа : УНИАН 16:02
- Официально: Шевченко - главный тренер "Дженоа" : Metaratings 16:01
- "Добро пожаловать, мистер Шевченко!" "Дженоа" официально объявил о подписании нового главного тренера : АТН 16:01
- Андрей Шевченко возглавил итальянский футбольный клуб : UA.news 15:50
- Шевченко официально возглавил итальянский клуб : ZN,UA 15:48
- Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко официально возглавил "Дженоа" : Бабель 15:44
- ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко - тренер Дженоа : Спорт.ua 15:41
- Андрей Шевченко официально возглавил клуб в Италии : Подробности.ua 15:41
- Ноябрь, 07 в 15:08 Андрей Шевченко стал новым главным тренером Дженоа : ICTV Факти 15:37
- Дженоа намекнула на назначение Шевченко : Football.ua 15:36
- Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа" : Главное 15:36
- Официально: Андрей Шевченко - главный тренер "Дженоа" : Dynamomania.com 15:34
- Андрей Шевченко официально возглавил "Дженоа" : Укринформ 15:32
- Официально: Шевченко возглавил итальянский клуб "Дженоа" : Українські національні новини 15:32
- "Дженоа" оригинально намекнул на назначение тренером Андрея Шевченко : Depo 15:31