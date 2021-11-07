14:21 07/11/2021 На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый ребенок (ФОТО) (23)

ГолосUA 2021.11.07 14:36

В городе Жидачево, Львовская область, на территории лагеря цыган погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. В полицию о смерти мальчика сообщила его 23-летняя мать жительница Закарпатской области. "В самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра.