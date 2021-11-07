14:21 07/11/2021 На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый ребенок (ФОТО) (23)

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- Под Львовом в палатке сгорел годовалый ребенок: его маме грозит срок : MY.UA 16:46
- Под Львовом в палатке сгорел годовалый мальчик. Матери грозит до пяти лет за решеткой : ПрессОрг24 16:44
- Под Львовом в палатке сгорел годовалый ребенок: его маме грозит срок : Сегодня.ua 16:32
- Під Львовом у наметі згоріла дитина: матір можуть посадити за ґрати на п'ять років : MY.UA 15:16
- Под Львовом в палатке сгорел годовалый мальчик. Матери грозит до пяти лет за решеткой : NewsWeek 15:07
- Ноябрь, 07 в 14:59 Под Львовом в палатке сгорел ребенок: мать могут посадить в тюрьму на пять лет : ICTV Факти 15:07
- Под Львовом в палатке сгорел годовалый мальчишка. Матери грозит до пяти лет за решеткой : Ukr-Today.com 14:51
- 14:21 07/11/2021 На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый ребенок (ФОТО) : ГолосUA 14:36
- Под Львовом в палатке сгорел годовалый мальчик. Матери грозит до пяти лет за решеткой : DailyUA 14:26
- Во Львовской области в палатке сгорел годовалый ребенок: его мать задержали : Аргументы и Факты Украина 14:09
- Под Львовом в палатке сгорел годовалый мальчик. Матери грозит до пяти лет за решеткой : Українські національні новини 14:02
- На Львовщине в палатке сгорел ребенок : Вечерние Вести 14:00
- В ромском лагере под Львовом сгорел заживо годовалый ребенок : Страна.ua 12:46
- 07 ноября 2021, воскресенье, 10:09 Во Львовской области из-за пожара в палатке погиб годовалый ребенок : Українські Новини 10:15
- Во Львовской обл. во время пожара в палатке погиб годовалый ребенок : 112.ua 10:00
- Годовалый ребенок сгорел в палатке во Львовской области : Барометр Южноукраинска 09:17
- Годовалый ребенок сгорел в палатке во Львовской области : Новости N 09:13
- Во Львовской области в самодельной палатке заживо сгорел годовалый мальчик : Измаил вечерний 08:47
- На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый малыш : Резонанс.info 08:29
- Однолетний мальчик сгорел заживо в палатке во Львовской области - фото : Парламент.UA 05:40
- На Львовщине в палатке сгорел ребенок : MY.UA 02:46
- На Львовщине в палатке сгорел ребенок : Bigmir)net Новости 02:40