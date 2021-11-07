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Фокус: Украина

14:21 07/11/2021 На Львовщине в лагере ромов сгорел годовалый ребенок (ФОТО) (23)

ГолосUA 2021.11.07 14:36
В городе Жидачево, Львовская область, на территории лагеря цыган погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. В полицию о смерти мальчика сообщила его 23-летняя мать жительница Закарпатской области. "В самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой, женщина зажгла самодельную печку и пошла набирать воду к озеру, оставив ребенка без присмотра.
ПРИСМОТР, ПАЛАТКА, ПЕЧКА, КАРКАС, ЖИДАЧЕВ, МАЛЬЧИК, Львов, Ужгород, Украина, Киев
2021.11.07 (23)

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