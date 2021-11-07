Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте (32)

РИА Мелитополь 2021.11.07 12:29

Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте 07 ноября 2021, 11:40 Украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу в Египте после того, как ей внезапно стало плохо перед самым выходом на сцену. Об этом сообщили в Instagram певицы, а фан-страницы раскрыли детали. Произошло это 6 ноября, где именно должен был состояться концерт - не сообщается. Известно, что недавно звезда вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхала в