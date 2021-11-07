Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте (32)

2021.11.07 (32)2021.11.06 (2) →
- Певицу Надю Дорофееву госпитализировали в Египте : Вести.ua 12:46
- В Египте доставлена в больницу Надя Дорофеева. Ее концерт пока перенесен : Матриця свободи 12:33
- В Египте прямо перед концертом госпитализировали певицу Надю Дорофееву : APnews.com.ua 12:30
- Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : РИА Мелитополь 12:29
- Певица Дорофеева попала в больницу в Египте : DailyUA 12:25
- Дорофееву экстренно госпитализировали в Египте перед выходом на сцену : MY.UA 12:16
- Надя Дорофеева госпитализирована в Египте : Винница Реал 12:12
- 07.11.2021 11:52 Надю Дорофееву госпитализировали в Египте : MIGnews.com.ua 12:09
- 11:42 07/11/2021 Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : ГолосUA 12:06
- Певицу Надю Дорофееву госпитализировали в Египте - что известно : 5 Канал 12:00
- Певица Дорофеева попала в больницу в Египте : Kramatorsk.info 11:54
- Надя Дорофеева госпитализирована в Египте : Ukr-Today.com 11:52
- Здоровье резко ухудшилось: Надю Дорофееву неожиданно положили в больницу, концерт отменили : Стена 11:45
- Надя Дорофеева госпитализирована в Египте : Bigmir)net Новости 11:40
- Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : World News 11:33
- Певица Дорофеева попала в больницу в Египте : Українські національні новини 11:32
- Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : MY.UA 11:31
- 11:16 / 07.11.2021 Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : Багнет 11:31
- Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : Хвиля 11:07
- Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : Луганский Радар 10:58
- Надя Дорофеева попала в больницу: внезапно стало плохо : Tochka.net 10:47
- Дорофеева попала в больницу и даже отменила концерт: что известно о ее состоянии : Телеграф.com.ua 10:44
- Надя Дорофеева экстренно госпитализирована в Египте: стало плохо : Местные вести 10:20
- Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте: что произошло : Новини Live 10:13
- Надю Дорофееву срочно госпитализировали в Египте : Подробности.ua 09:41
- Надя Дорофеева срочно госпитализирована в Египте: внезапно стало плохо : Завтра.UA 09:17
- Надя Дорофеева срочно госпитализирована в Египте: внезапно стало плохо : РБК-Україна 08:46
- Дорофеева попала в больницу, концерт пришлось срочно отменить: что известно : Politeka 08:41
- Певицу Надю Дорофееву внезапно госпитализировали : NewsOboz 01:25
- В госпитале. Надя Дорофеева отменила концерт из-за внезапного ухудшения здоровья : Новое Время 00:01