4 минуты назад Масштабный судебный процесс в Италии: за решеткой оказались 70 мафиози клана "Ндрагета" (24)

Дело.ua 2021.11.07 14:33

Перед судом предстали 355 членов мощнейшего мафиозного клана Италии "Ндрангета" Фото: Valeria Ferraro/АР 6 ноября итальянский суд вынес первые приговоры в крупнейшем за последние 30 лет судебном процессе против мафии. Как сообщает Deutsche Welle, перед судом предстали 355 членов мощнейшего мафиозного клана Италии "Ндрангета". По информации издания, процесс, который начался в январе 2021 года, и