В результате масштабного ДТП возле Мехико погибли 19 человек (34)

MY.UA 2021.11.07 10:46

7 ноября, 08:39 В субботу, 6 ноября, на трассе Мехико - Пуэбло грузовик протаранил несколько машин, стоявших в очереди на оплату проезда по дороге Сан-Маркос - Уикстоко, в результате чего погибли 19 человек, сообщает El Diario de Coahuila. По предоставленной информации известно, что среди погибших есть дети. Шестеро из пострадавших находятся в критическом состоянии. Сообщается, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия может

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