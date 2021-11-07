В результате масштабного ДТП возле Мехико погибли 19 человек (34)

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- В Мексике в результате масштабного ДТП погибли по меньшей мере 19 человек: что произошло : Новини Live 10:13
- В Мексике в результате масштабного ДТП погибли минимум 19 человек : Вести.ua 09:46
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- Возле Мехико в результате ДТП погибли 19 человек : РИА Мелитополь 08:29
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- Почти 20 человек погибли в масштабном ДТП в Мексике: фото и видео момента : Апостроф 08:15
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- Возле Мехико в результате ДТП погибли 19 человек : MY.UA 05:31
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