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Внезапный выброс газа убил шесть человек на шахте в Казахстане

Внезапный выброс газа убил шесть человек на шахте в Казахстане (22)

УНИАН 2021.11.07 10:02
09:59, 07.11.21 Еще двое работников получили травмы. Из восьми работников, находящихся на месте выброса метана, шесть погибло, двое травмировано / фото ua.depositphotos.com В Карагандинской области Казахстана на шахте произошел выброс метана. По информации МЧС республики, погибли шесть работников, еще двое пострадали. "7 ноября в 08:37 в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал
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