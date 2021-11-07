Внезапный выброс газа убил шесть человек на шахте в Казахстане (22)

УНИАН 2021.11.07 10:02

09:59, 07.11.21 Еще двое работников получили травмы. Из восьми работников, находящихся на месте выброса метана, шесть погибло, двое травмировано / фото ua.depositphotos.com В Карагандинской области Казахстана на шахте произошел выброс метана. По информации МЧС республики, погибли шесть работников, еще двое пострадали. "7 ноября в 08:37 в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал