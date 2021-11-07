В Черкасской области легковушка въехала в грузовик: трое погибших (17)

Новое Время 2021.11.07 12:01

7 ноября, 11:44 На автодороге Киев-Знаменка столкнулись легковушка и грузовик (Фото: Национальная полиция Украины) В результате аварии на автодороге Киев-Знаменка погибли три человека. Как сообщили в областной полиции, авария произошла у села Сытники Черкасской области в субботу, 6 ноября около 18:30. Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2104 столкнулся на встречной полосе движения с грузовиком DAF.