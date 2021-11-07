7 ноября, 13:09 Украина и Турция планируют изучать общую историю и противодействовать российским мифам (21)

Думская.net 2021.11.07 13:34

Важным направлением развития отношений между Украиной и Турция определены совместные исторические исследования общей истории двух государств. Как сообщил в интервью "Укринформу" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Бондар, эти исследования, в том числе будут направлены на разрушение советских и российских исторических нарративов. "Недавно министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют