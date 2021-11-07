В Кирилловке пьяный мужчина убил чемпиона по джиу-джитсу: конфликт якобы был из-за языка. Видео (30)

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- 07-Nov-2021 12:25 В Кирилловке чемпиона по джиу-джитсу убили из-за украинского языка : Южная правда 14:24
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- В Кирилловке из-за украинского языка одним ударом в сердце убили чемпиона по джиу-джитсу : APnews.com.ua 14:00
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- В Кирилловке убили чемпиона по джиу-джитсу из-за украинского языка (видео) : NNS Никополь 13:26
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- В Кирилловке из-за украинского языка убили чемпиона по джиу-джитсу : MY.UA 12:31
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