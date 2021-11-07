В Кирилловке пьяный мужчина убил чемпиона по джиу-джитсу: конфликт якобы был из-за языка. Видео (30)

Криминал.TV 2021.11.07 19:54

7 ноября 2021 г. в 19:10 В курортной Кирилловке в Запорожской области в ночь с 5 на 6 ноября убили 26-летнего парня. Пьяный мужчина ударил его ножом в сердце, спасти пострадавшего не удалось. Погибшего звали Николай, он был единственным сыном местного предпринимателя и владельца отеля "Жемчужина прибоя" Олега Балабатько, пишет издание "РИА Мелитополь".