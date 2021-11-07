Украинские туристы не могут уехать из Турции: в чем причина (26)

Слово і Діло 2021.11.07 16:43

7 ноября 2021, 16:31 Туристы из Украины не могут уехать из Турции из-за расследования, которое ведется в связи с самоубийством одного из участников группы. Об этом написала в Facebook один из туристов Ирины Громыко. Известно, что украинцы в середине октября прилетели в Анталию и отправились в поход по Ликийской тропе. "17.10 один из членов группы подвергся суициду...