За украинский язык. Пьяный выходец из Луганска ударом ножа в сердце убил человека на азовском курорте Кирилловка (22)

Еспресо TV 2021.11.07 15:34

7 ноября, 2021 воскресенье 14:45 26-летний Николай Балабатько из расположенного на побережье Азовского моря курортного городка Кирилловка (Запорожская область) в ночь с 5 на 6 ноября 2021 года скончался от удара ножом в сердце, нанесенного нетрезвым мужчиной из Луганской области Нападающему не понравилось, что тот общался на украинском языке, утверждает отец покойного.