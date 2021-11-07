Младенец без признаков насильственной смерти: появились подробности жуткой находки в Запорожской области (31)

Верже 2021.11.07 14:28

07.11.2021 Как сообщалось ранее, в Запорожской области в мусорном баке нашли новорожденного ребенка. В полиции рассказали подробности жуткой находки. 7 ноября около 09:30 в дежурную часть Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области из спецлинии "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в мусорном баке по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли тело ребенка.