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Фокус: Украина

Младенец без признаков насильственной смерти: появились подробности жуткой находки в Запорожской области (31)

Верже 2021.11.07 14:28
07.11.2021 Как сообщалось ранее, в Запорожской области в мусорном баке нашли новорожденного ребенка. В полиции рассказали подробности жуткой находки. 7 ноября около 09:30 в дежурную часть Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области из спецлинии "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что в мусорном баке по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли тело ребенка.
МЕЛИТОПОЛЬ, ПОЛОТЕНЦЕ, БАК, МЛАДЕНЕЦ, НОВОРОЖДЕННЫЙ, ЯРОСЛАВ, Мудрого, Запорожье, Украина

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