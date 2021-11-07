Ноябрь, 07 в 15:58 Углубление отношений: США подпишут с Украиной новую хартию стратегического партнерства (23)

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- 07 ноября 2021, воскресенье, 15:49 США хотят подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной : Українські Новини 16:15
- Ноябрь, 07 в 15:58 Углубление отношений: США подпишут с Украиной новую хартию стратегического партнерства : ICTV Факти 16:07
- 15:49 07/11/2021 Госдеп: США подпишет с Украиной хартию стратегического партнерства : ГолосUA 16:06
- США намерены подписать новую хартию стратегического партнерства с Украиной : 112.ua 16:00
- США подпишут новую Хартию стратегического партнерства с Украиной : DailyUA 15:26
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- США подпишет с Украиной важный документ в рамках стратегического партнерства : APnews.com.ua 15:00
- США подпишут новую Хартию стратегического партнерства с Украиной : Українські національні новини 14:47
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