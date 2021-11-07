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Ноябрь, 07 в 15:58 Углубление отношений: США подпишут с Украиной новую хартию стратегического партнерства

Ноябрь, 07 в 15:58 Углубление отношений: США подпишут с Украиной новую хартию стратегического партнерства (23)

ICTV Факти 2021.11.07 16:07
Соединенные Штаты хотят подписать с Украиной новую хартию стратегического партнерства, в которой должны быть отражены современные реалии. Церемония подписания запланирована на следующую неделю. Об этом сообщили в Государственном департаменте США и в Министерстве иностранных дел Украины. Так, на среду, 10 ноября, намечено заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США в Вашингтоне, в котором примут участие глава
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