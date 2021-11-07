Продолжение работы нормандского формата - под вопросом, - Офис Президента (51)

Главное 2021.11.07 16:06

7 ноября 2021 15:47 Дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России - под вопросом. Встречи в формате не проводились уже год. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", отвечая на вопрос о возможности обсуждения темы экологии на востоке в рамках нормандского формата. "У меня сейчас нет однозначного ответа.