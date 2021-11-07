Продолжение работы нормандского формата - под вопросом, - Офис Президента (51)

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- Дальнейшая работа "нормандского формата" под вопросом, - спикер Зеленского : RegioNews 17:12
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- У Зеленского поставили под сомнение продолжение работы Нормандского формата : Фокус 17:05
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- Главные задачи Резникова на посту главы Минобороны назвал Никифоров : Телеканал "Дом" 16:49
- Продолжение работы Нормандского формата - под вопросом, - Никифоров : Телеканал "Дом" 16:49
- сегодня в 15:52 Продолжение работы Нормандского формата находится под вопросом, - Никифоров : Трибун Луганска 16:48
- У Зеленского заявили, что продолжение работы нормандского формата - под вопросом : ПрессОрг24 16:44
- У Зеленского заявили, что Нормандский формат "под большим вопросом" : Українська правда 16:41
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- Никифоров: Продолжение "нормандского формата"- под большим вопросом : DsNews 16:34
- 7 ноября 2021, 15:40 "Под большим вопросом", - у Зеленского сделали заявление о судьбе "нормандского формата" : Dialog.ua 16:27
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- У Зеленского подвергли сомнению продолжение работы нормандского формата : Online.ua 16:17
- У Зеленского выразили сомнение в продолжении нормандского формата : Власти.нет 16:16
- Продолжение работы Нормандского формата - под большим вопросом, - Никифоров : UATV 16:15
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского: Продолжение Нормандского формата - под большим вопросом : КП в Украине 16:15
- У Зеленского заявили, что работа нормандского формата под большим вопросом : Винница Реал 16:12
- Пресс-секретарь Зеленского: Продолжение работы нормандского формата - под большим вопросом : ЛІГАБізнесІнформ 16:09
- У Зеленского заявили, что продолжение работы нормандского формата - под вопросом : NewsWeek 16:07
- 16:00 07/11/2021 ОП: нормандский формат находится под вопросом : ГолосUA 16:06
- Продолжение работы нормандского формата - под вопросом, - Офис Президента : Главное 16:06
- Участники Нормандского формата не могут договориться о встрече : Кочегарка Горловская 15:51
- Никифоров: "Продолжение работы нормандского формата - под вопросом" : ZN,UA 15:48
- 07 ноября 2021, 15:27 Продолжение работы Нормандского формата - под вопросом, - пресс-секретарь Зеленского : Восточный Вариант 15:46
- Продолжение работы нормандского формата - под большим вопросом - Никифоров : Новое Время 15:46
- Дальнейшая работа нормандского формата - под вопросом: что говорят в Офисе Президента : Судебно-юридическая газета 15:43
- Продолжение работы нормандского формата остается под вопросом : Слово і Діло 15:43
- Продолжение работы нормандского формата - под вопросом: у Зеленского сделали заявление : ДнепрCity.net 15:33
- 14:27 07 Ноя 2021 У Зеленского заявили, что сейчас продолжение нормандского формата оказалось под вопросом : Рубрика 15:33
- Продолжение Нормандского формата под вопросом - пресс-секретарь Зеленского : ТСН.ua 15:32
- У Зеленского заявили, что судьба нормандского формата - под вопросом : APnews.com.ua 15:30
- Никифоров заявил, что продолжение работы нормандского формата под вопросом : Газета День 15:28
- У Зеленского заявили, что продолжение работы нормандского формата - под вопросом : DailyUA 15:26
- 7 ноября, 2021, 15:12 Нормандский формат под вопросом: у Зеленского сделали заявление по саммиту : Zik 15:17
- У Зеленского заявили, что работа Нормандского формата - под вопросом : Вести.ua 15:16
- У Зеленского заявили, что продолжение Нормандского формата - под вопросом : Новости Донбасса 15:10
- Продолжение работы "Нормандии" под вопросом - ОП : Bigmir)net Новости 15:10
- "Нормандский формат" под вопросом - пресс-секретарь президента : Gazeta.ua 15:06
- У Зеленского заявили, что продолжение работы нормандского формата - под вопросом : Українські національні новини 15:02
- Продолжение работы нормандского формата - под вопросом: у Зеленского сделали заявление : РБК-Україна 15:01
- У Зеленского усомнились в продолжении нормандского формата : UA.news 14:50