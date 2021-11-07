Джекпот за прививку. Австралийка выиграла миллион в лотерее для COVID-вакцинированных (22)

Новое Время 2021.11.07 22:01

7 ноября, 21:49 Победительница планирует потратить часть денег на воссоединение со своей семьей в Китае на Новый год (Фото: geralt/pixabay.com) Австралийка Джоан Чжу выиграла один миллион австралийских долларов (740 тысяч долларов США) в лотерее среди вакцинированных от COVID-19 граждан. Об этом сообщает Sky News. 25-летняя Чжу была одной из трех миллионов австралийцев, участвовавших в лотерее для COVID-вакцинированных.