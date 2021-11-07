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На Донбассе погиб главный сержант 24-й отдельной механизированной бригады

На Донбассе погиб главный сержант 24-й отдельной механизированной бригады (18)

Слово і Діло 2021.11.07 19:43
7 ноября 2021, 19:24 На Донбассе во время исполнения служебных обязанностей в воскресенье, 7 ноября, погиб главный сержант Виталий Павлысько. Об этом сообщила Яворивская РГА. Мужчина из города Яворов Львовской области служил по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. "Сегодня, в районе проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец г. Яворова - главный сержант Павлысь Виталий Николаевич, военнослужащий
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