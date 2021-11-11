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Вернется тепло и солнце: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни

Вернется тепло и солнце: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни (226)

Власти.нет 2021.11.11 17:16
В Украине ожидается непродолжительное возвращение теплой погоды. Погода в ближайшие дни почти на всей территории Украины обещает быть сухой и ясной Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Так, по ее словам, несмотря на то что этой ночью ожидаются минусовые температуры почти на всей территории Украины, уже днем столбики термометров покажу +7 - +12 градусов тепла.
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2021.11.11 (226)

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