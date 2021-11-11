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В Украине больше 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 11 ноября

В Украине больше 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 11 ноября (86)

Апостроф 2021.11.11 08:30
четверг, 11 ноября 2021, 08:18 В Украине за прошлые сутки, 10 ноября, зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 539, медработников - 529). Люди болеют сотнями, умирают десятками: как COVID-19 оккупирует ОРДЛО Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. 277 097 человек вакцинировано против COVID-19.
ВАКЦИНАЦИЯ, ВАКЦИНА, ПРИВИВКА, ДОЗА, МИНЗДРАВ, ПАНДЕМИЯ, Pfizer, Украина
2021.11.11 (86)

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