В Украине больше 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки: статистика на 11 ноября (86)

2021.11.11 (86)2021.11.10 (207) →
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- 09:00, Сегодня За сутки в Украине обнаружили почти 25 тысяч новых больных Covid-19 : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 10:02
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