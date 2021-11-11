"Очень быстро, Жакоб". Избирком зарегистрировал Терехова мэром Харькова, и менее чем через час он уже принял присягу (57)

2021.11.11 (57)2021.11.10 (4) →
- Новый мэр Харькова анонсировал кадровые перемены и открытость, но от брифинга отказался : Новини Live 22:13
- Игорь Терехов официально признан Харьковским городским головой : Национальный Банк Новостей 21:40
- Харьков получил нового мэра: Терехов принес присягу : FaceNews 21:15
- В Харькове новый мэр: Терехов принес присягу : Вести-UA 20:55
- Терехов официально стал новым мэром Харькова : Front News International 20:38
- Терехов сегодня принял присягу мэра Харькова. Видео : Матриця свободи 20:33
- Игорь Терехов принес присягу и официально стал городским головой Харькова : 5 Канал 20:31
- 11.11.2021, 18:54 Терехов принес присягу и официально стал новым мэром Харькова : В Час Пик 20:16
- Сегодня 19:19 Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой : Весь Харьков 20:10
- Сегодня 19:30 В Харькове - новый мэр: Терехов принес присягу : Весь Харьков 20:10
- "Очень быстро, Жакоб". Избирком зарегистрировал Терехова мэром Харькова, и менее чем через час он уже принял присягу : Iнше ТВ 20:07
- В Харькове - новый мэр: Терехов принес присягу : АТН 20:01
- Терехова зарегистрировали Харьковским городским головой : ПрессОрг24 19:44
- Хотелось бы, чтобы в Харькове никто не вспоминал про мэра - Давтян : Медиа-группа Объектив 19:40
- 11.11.2021 19:10 Терехов официально стал мэром Харькова и принял присягу : GlavPost.ua 19:39
- Терехова зарегистрировали мэром Харькова : ЛІГАБізнесІнформ 19:38
- Харьков получил нового мэра. Терехов принес присягу : Шиповник.ua 19:37
- Терехов сложил полномочия секретаря горсовета и принес присягу мэра Харькова : Главное 19:36
- 20 минут назад У Харьков новый мэр: Терехова зарегистрировали городским головой : Дело.ua 19:33
- Терехов стал мэром Харькова : Укринформ 19:32
- Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой : АТН 19:31
- Терехов принес присягу в качестве нового мэра Харькова : Капитал 19:21
- Игорь Терехов официально стал городским головой Харькова : Перший Незалежний 19:20
- Терехова зарегистрировали Харьковским городским головой : Українські національні новини 19:17
- Игорь Терехов принял присягу мэра Харькова : UATV 19:15
- Что сказал Терехов после того, как стал мэром Харькова : Status Quo 19:14
- Терехов официально стал мэром Харькова (Фото) : NewsRoom.kh.ua 19:10
- Терехов сложил полномочия секретаря и официально возглавил Харьков : Парламент.UA 19:10
- 18:38 11/11/2021 Терехов официально стал мэром Харькова : ГолосUA 19:06
- Соратник Кернеса Терехов официально стал мэром Харькова : Главком 19:06
- Терехов официально стал мэром Харькова (видео) : Фокус 19:05
- Игоря Терехова зарегистрировали Харьковским городским головой : KharkivToday 19:04
- ТИК официально объявила Терехова мэром Харькова : DsNews 19:04
- Харьков получил нового мэра. Терехов принес присягу : ДнепрCity.net 19:03
- Терехов принес присягу: Харьков официально получил нового мэра (видео) : УНИАН 19:02
- Игорь Терехов стал новым мэром Харькова - принес присягу : Сегодня.ua 19:02
- Игорь Терехов официально стал мэром Харькова : APnews.com.ua 19:00
- Харьковской горсовет прекратил полномочия Терехова на посту секретаря : Харків Тimes 18:47
- Терехов официально стал мэром Харькова : Новое Время 18:46
- Официально: Игорь Терехов стал мэром Харькова : Vgorode.ua 18:46
- Игорь Терехов официально назван мэром Харькова : Власти.нет 18:46
- Игорь Терехов официально назван мэром Харькова : MY.UA 18:46
- 18:34 11.11.2021 Харьковский горизбирком зарегистрировал Терехова городским головой : Интерфакс-Україна 18:45
- Игоря Терехова официально зарегистрировали мэром Харькова. Он дал присягу : Бабель 18:44
- В Харькове - новый мэр : Status Quo 18:44
- Игорь Терехов принял присягу мэра Харькова (фото, видео) : Медиа-группа Объектив 18:40