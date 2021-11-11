"Очень быстро, Жакоб". Избирком зарегистрировал Терехова мэром Харькова, и менее чем через час он уже принял присягу (57)

Iнше ТВ 2021.11.11 20:07

19:44 11.11.2021 Сегодня, 11 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром Харькова. Менее чем через час после регистрации он принял присягу мэра. Об этом пишут #Буквы. Во время заседания глава городского теризбиркома Елена Матвиенко сообщила, что Игорь Терехов лично предоставил комиссии полный пакет документов для регистрации мэром города.