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"Очень быстро, Жакоб". Избирком зарегистрировал Терехова мэром Харькова, и менее чем через час он уже принял присягу

"Очень быстро, Жакоб". Избирком зарегистрировал Терехова мэром Харькова, и менее чем через час он уже принял присягу (57)

Iнше ТВ 2021.11.11 20:07
19:44 11.11.2021 Сегодня, 11 ноября, Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром Харькова. Менее чем через час после регистрации он принял присягу мэра. Об этом пишут #Буквы. Во время заседания глава городского теризбиркома Елена Матвиенко сообщила, что Игорь Терехов лично предоставил комиссии полный пакет документов для регистрации мэром города.
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2021.11.11 (57)

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