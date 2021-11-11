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В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили

В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили (29)

News24UA 2021.11.11 07:09
Четверг, 11/11/2021 Пресс-секретарь "делегации ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Мария Ковшарь сообщила о желании Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях. Ее слова приводит РИА Новости. По словам Ковшарь, 9 ноября на заседании подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона попросила обсудить тему коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса в Украину.
УГОЛЬ, ПОДГРУППА, ДОНБАСС, ПОСТАВКА, РАЗГРАНИЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, Ковшарь, Дейнего, Украина, Россия, Луганск, Киев, Минск, Беларусь
2021.11.11 (29)

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