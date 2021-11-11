В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили (29)

News24UA 2021.11.11 07:09

Четверг, 11/11/2021 Пресс-секретарь "делегации ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Мария Ковшарь сообщила о желании Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях. Ее слова приводит РИА Новости. По словам Ковшарь, 9 ноября на заседании подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона попросила обсудить тему коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса в Украину.