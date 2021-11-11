В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили (29)

2021.11.11 (29)2021.11.10 (25) →
- В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : MY.UA 12:16
- Киев попросил республики Донбасса поставлять уголь и электроэнергию : Ukrainian Bessarabia 12:15
- Чт, 11 ноября 2021, 12:36 Украина захотела покупать у ДНР и ЛНР уголь и электроэнергию : Аналитическая служба Донбасса 12:13
- 10:07, Сегодня В РФ соврали, что Украина на заседании ТКГ попросила о угле с оккупированной территории : 62.ua 11:06
- 10:07, Сегодня В РФ соврали, что Украина на заседании ТКГ попросила о угле с оккупированной территории : 0642 Луганск 11:02
- сегодня в 10:33 Украинская сторона не просила о поставке угля из ОРДЛО, - ТКГ : Трибун Луганска 10:48
- Украина хочет закупать уголь в ОРДЛО : Восточный проект 10:47
- На 10 из 12 украинских ТЭС не соблюдены требования к минимальным запасам угля : Fin.org.ua 10:05
- В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : 112.ua 10:00
- В ОРЛО заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : Перший Незалежний 09:20
- В ТКГ ответили на очередной фейк от пропагандистов из РФ: "просили уголь у оккупированного Донбасса" : MY.UA 09:16
- На 10 из 12 украинских ТЭС не соблюдены требования к минимальным запасам угля : Укрудпром 09:15
- В украинской делегации в ТКГ по Донбассу заявили о вранье российских СМИ относительно "просьб поставки угля" : Гордон 09:07
- В России заявляют, что Киев просит Луганск о поставках угля : Луганск.info 08:58
- 11 ноября, 2021, 08:33 В ОРЛО заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : Zik 08:47
- В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : NewsOne 08:40
- 11.11.2021 08:27 В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : MIGnews.com.ua 08:39
- 11.11.2021 08:12 В Украине прокомментировали информацию СМИ о возможности покупки угля у "ЛДНР" : ДонПресс 08:33
- 08:18 / 11.11.2021 Украина хочет закупать уголь в ОРДЛО : Багнет 08:31
- Прижало: Украина обратилась к ЛНР с просьбой о поставках угля и электроэнергии : Наша Газета Луганск 08:07
- Российские СМИ: Украина просила о поставках угля с ДЛНР : Позиция 07:42
- Украина хочет закупать уголь в ОРДЛО : NewsMir.info 07:10
- В "ЛНР" заявили, что Киев попросил у них угля и электричества. В Киеве де-факто это подтвердили : News24UA 07:09
- Украина хочет закупать уголь в ОРДЛО : Подробности.ua 06:41
- РосСМИ распространяют фейк: Украина якобы попросила о поставках угля из ОРДЛО - Арестович : Комета-Кропивницкий 04:24
- Украинская делегация в ТКГ опровергла слухи о запросе на поставку угля из ОРДЛО : Depo 00:30
- РосСМИ распространяют фейк: Украина якобы попросила о поставках угля из ОРДЛО - Арестович : ЛІГАБізнесІнформ 00:09
- "Янтарный остров" уже увеличил импорт электроэнергии в Украину - депутат : 5 Канал 00:01