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В Киевской области в общественном транспорте будут требовать COVID-документы (41)

Hronika.info 2021.11.11 11:42
11.11.2021 Дальше оттягивать этот момент уже нет возможности, говорят местные власти. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в среду приняла решение об усилении ограничительных мер в отношении областного общественного транспорта с 13 ноября, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин. "Мы понимаем, как важно жителям пристоличного региона иметь качественное
ТРАНСПОРТ, ТЕСТ, ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ, ЭКСПРЕСС, ВАКЦИНАЦИЯ, ОБЛАСТЬ, Володин, Киев, Украина
2021.11.11 (41)

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