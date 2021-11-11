В Киевской области в общественном транспорте будут требовать COVID-документы (41)

2021.11.11 (41)2021.11.10 (33) →
- Киевщина закрывает общественный транспорт для невакцинированных от COVID-19 : Online.ua 12:17
- В Киевской области проезд в общественном транспорте с 13 ноября разрешен только пассажирам с ковид-документами : ОстроВ 12:10
- В транспорт Киевской области не будут пускать без COVID-сертификатов : Наш Киев 12:07
- В Киевской области вводят усиленные ограничительные меры в транспорте : 44.ua 12:05
- В Киевской области ужесточают карантин: COVID-документы нужны будут в транспорте : Ukr-Today.com 11:52
- В Киевской области с 13 ноября для пользования транспортом нужно иметь COVID-сертификат : Утренний город 11:51
- Киевская область ввела новые правила проезда в общественном транспорте: COVID-сертификаты станут обязательными : Today.ua 11:48
- 11 ноября 2021 11:19 В Киевской области усилили карантин: в общественный транспорт будут пускать только с сертификатом, тестом или справкой : thePage 11:47
- В Киевской области в общественном транспорте будут требовать COVID-документы : Hronika.info 11:42
- Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на Киевщине усилят ограничения на транспорт : RegioNews 11:42
- Киевщина закрывает общественный транспорт для невакцинированных : ForUm 11:35
- 46 мин. назад Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября : Finance.UA 11:35
- В Киевской области с 13 ноября ужесточение карантинных ограничений : Uteka 11:26
- В Киевской области ужесточают карантин: COVID-документы нужны будут в транспорте : ЛІГАБізнесІнформ 11:09
- Киевщина закроет общественный транспорт для невакцинированных : 7ya-media.com 11:07
- С субботы на Киевщине невакцинированных не будут пускать в общественный транспорт : Власти.нет 10:46
- Приготовьте ваши сертификаты: на Киевщине ужесточили условия карантина : Фраза.ua 10:38
- С 13 ноября маршрутки в Киевской области будут возить только вакцинированных пассажиров : Факти 10:35
- Ещё одна область запретила проезд в общественном транспорте без сертификата или теста : Экономические новости 10:34
- В Киевской области усилят COVID-ограничения на транспорт : DailyUA 10:26
- В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте - глава ОГА : Центр Транспортных Стратегий 10:22
- На Киевщине усилят ограничения в общественном транспорте : СтопКор 10:13
- В Киевской области закроют общественный транспорт для невакцинированных : Главное 10:06
- "Красная" зона в Киеве: выписали еще 200 протоколов и постановлений на нарушителей карантина : Kiev24 09:59
- Проезд только для вакцинированных: в Киевской области ужесточают карантин : Комментарии.Киев 09:56
- В Киевской области закроют общественный транспорт для невакцинированных : UA.news 09:51
- В Киевской области ужесточают карантин, невакцинированных перестанут пускать в транспорт : Известия в Украине 09:47
- Киевская область вводит COVID-сертификаты на транспорт с 13 ноября : Front News International 09:38
- В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте : Капитал 09:21
- В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте : NewsMir.info 09:10
- В Киевской области усилят ограничения для общественного транспорта : Вести.ua 08:46
- Киевская область с 13 ноября ужесточает карантин: кого пустят в транспорт : Realist.online 08:42
- С субботы Киевщина закроет общественный транспорт для невакцинированных : Українська правда 08:41
- В Киевской области усилят COVID-ограничения на транспорт : Waves-ua 08:01
- В Киевской области усилили COVID-ограничения на транспорт: никаких поездок без сертификата или ПЦР-тестов : КП в Украине 07:45
- В Киевской области усилят COVID-ограничения на транспорт : MY.UA 06:46
- 04:37 11.11.2021 В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте : Интерфакс-Україна 04:45
- Киевщина ужесточает карантинные ограничения в общественном транспорте : Укринформ 02:47
- Киевщина ужесточает карантинные ограничения в общественном транспорте : MY.UA 02:46