В Киевской области в общественном транспорте будут требовать COVID-документы (41)

Hronika.info 2021.11.11 11:42

11.11.2021 Дальше оттягивать этот момент уже нет возможности, говорят местные власти. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в среду приняла решение об усилении ограничительных мер в отношении областного общественного транспорта с 13 ноября, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин. "Мы понимаем, как важно жителям пристоличного региона иметь качественное