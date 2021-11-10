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10 ноября 2021, 22:49 Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства

10 ноября 2021, 22:49 Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства (24)

Восточный Вариант 2021.11.10 23:16
Сегодня, 10 ноября, Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства. Под документом поставили подписи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-центр МИД Украины. По итогам встречи в Вашингтоне Кулеба сообщил, что возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству Украина - США и подписание новой
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2021.11.11 (24)

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