10 ноября 2021, 22:49 Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства (24)

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- 10:53 11 Ноя 2021 Кулеба заявил, что "Северный поток-2" - проблема евроатлантического пространства : Рубрика 11:34
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- Кулеба объяснил, что заставит Россию прекратить агрессию против Украины : Сегодня.ua 10:17
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- Украина и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве : APnews.com.ua 10:00
- Кулеба: Nord Stream 2 - это проблема безопасности евроатлантического масштаба : Kramatorsk.info 09:54
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- Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства : Donbass.UA 09:03
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- Хартия стратегического партнерства подтверждает приверженность США суверенитету Украины - Блинкен : Укринформ 01:32
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- Стратегический документ: Украина и США подписали Хартию партнерства : Слово і Діло 00:43
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- Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства : Газета День 00:27
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