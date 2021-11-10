10 ноября 2021, 22:49 Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства (24)

Восточный Вариант 2021.11.10 23:16

Сегодня, 10 ноября, Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства. Под документом поставили подписи министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-центр МИД Украины. По итогам встречи в Вашингтоне Кулеба сообщил, что возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству Украина - США и подписание новой