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ЧМ-2022: Петраков рассказал, кто заменит лидера сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины

ЧМ-2022: Петраков рассказал, кто заменит лидера сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (75)

Еспресо TV 2021.11.11 09:34
11 ноября, 2021 четверг 09:09 Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что травмированного Виталия Миколенко на левом фланге обороны заменит Эдуард Соболь Об этом он заявил в эфире Футбол 1. По словам Петракова, известие о травме левого защитника Виталия Миколенко добавило головной боли. "Виталик, когда получил травму и сделал КТ, сразу мне позвонил.
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2021.11.11 (75)

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