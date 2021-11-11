ЧМ-2022: Петраков рассказал, кто заменит лидера сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины (75)

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- Украина - Болгария: заявка сборной Украины : Про Футбол 12:25
- Два основных футболиста сборной Украины не попали в заявку на матч с Болгарией : Obozrevatel 12:01
- Ярмоленко: могу заверить, что почти все футболисты сборной Украины занимаются благотворительностью : Metaratings 12:01
- Малиновский, Сикан и Гармаш - в заявке сборной Украины на матч с Болгарией : iSport.ua 11:46
- Без Забарного: стала известна официальная заявка сборной Украины на матч против Болгарии : Vgorode.ua 11:46
- Стало известно, в каком форме сборная Украины сыграет против Болгарии : UA-Футбол 11:45
- Олег ФЕДОРЧУК: "Это поединок не для сборной, а для карьеры Петракова" : Спорт.ua 11:41
- ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет против Болгарии : Спорт.ua 11:41
- Юрий ШЕЛЕПНИЦКИЙ: "Против болгар выйдут те, кто сыграют и против Боснии" : Спорт.ua 11:41
- Шапаренко и Забарный - вне заявки на матч сборной Украины против Болгарии : Bigmir)net Спорт 11:40
- Лидеры "Динамо" не сыграют за сборную Украины : Gazeta.ua 11:36
- Семь динамовцев в заявке сборной Украины на матч с Болгарией : ФK "Динамо" Київ 11:35
- Украина - Болгария: перед матчем, комментарии тренера и игроков - смотрите свежий выпуск Футбол NEWS (ВИДЕО) : Телеканал Футбол 11:35
- С Малиновским и Коваленко, но без Шапаренко и Забарного: Петраков огласил заявку сборной Украины на матч с Болгарией : FanDay.net 11:34
- Украина - Болгария: во сколько и где смотреть матч : Сегодня.ua 11:32
- Без лидеров Динамо: Петраков объявил состав сборной Украины на матч с Болгарией : УНИАН 11:32
- Без двоих ключевых игроков, но с Малиновским: заявка сборной Украины на матч с Болгарией : 24 канал 11:31
- Стала известна заявка сборной Украины на матч с Болгарией: без двух динамовцев : Динамо Киев от Шурика 11:30
- Петраков неожиданно убрал Шапаренко из состава сборной Украины : Телеграф.com.ua 11:14
- Лидер "Динамо" не сыграет за Украину против Болгарии в товарищеском матче : Еспресо TV 11:04
- Сборная Украины не подведет фанатов в Одессе: мнение специалистов : Команда No1 11:03
- Без двух игроков "Динамо": объявлена заявка сборной Украины на матч с Болгарией : Metaratings 11:01
- Футболисты сборной Украины записали видеообращение к фанатам : Metaratings 11:01
- "Это поединок не для сборной, а для Петракова и его карьеры": эксперт оценил шансы Украины в матчах с Болгарией и Боснией : 1927.kiev.ua 11:00
- Петраков убрал двух лидеров из сборной: заявка Украины на Болгарию : Сегодня.ua 10:47
- Заявка сборной Украины на матч с Болгарией : Террикон 10:46
- Два игрока Динамо не попали в заявку сборной на матч с Болгарией : UA-Футбол 10:45
- Без Шапаренко и Забарного. Известная заявка Украины на матч с Болгарией : Спорт.ua 10:41
- Шапаренко и Забарный не попали в заявку на матч с Болгарией : Sportarena.com 10:41
- Шапаренко и Забарный не попали в заявку на матч с Болгарией : Футбольный Клуб 10:37
- Шапаренко и Забарный не попали в заявку сборной Украины на матч против Болгарии : Football.ua 10:37
- 11 ноября 2021 10:18 Шапаренко и Забарный не сыграют с Болгарией. Они не включены в заявку сборной : Dynamomania.com 10:34
- Петраков рассказал, кто выйдет в основе сборной Украины вместо травмированного Миколенко в матчах против Болгарии и Боснии : FanDay.net 10:34
- Футболисты сборной Украины записали эффектное видеообращение к болельщикам перед товарищеским матчем с Болгарией : FanDay.net 10:34
- Футболисты сборной Украины сыграли в необычную игру перед тренировкой в Одессе : Obozrevatel 10:31
- Шапаренко и Забарный не попали в заявку сборной Украины на матч против Болгарии : MY.UA 10:31
- Заявка сборной Украины на матч с Болгарией : Політична Думка 10:21
- Малиновский - в заявке сборной Украины на матч с Болгарией, Шапаренко и Забарный - нет : Tribuna.com Украина 10:17
- Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией : UA-Футбол 10:15
- Футбол. Сегодня сборная Украины играет с Болгарией - где и во сколько смотреть матч : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- Состав сборной Украины на Болгарию: минус два футболиста киевского Динамо : Команда No1 10:03
- Поговорили по-мужски, - Федецкий доволен примирением Малиновского и Петракова : 24 канал 10:00
- Сборная Украины по футболу сегодня сыграет с Болгарией в товарищеском матче : Укринформ 09:47
- Ярмоленко: "Когда надеваешь футболку сборной Украины - товарищеских игр нет" : Футбольный Клуб 09:37
- ЧМ-2022: Петраков рассказал, кто заменит лидера сборной Украины в матче против Боснии и Герцеговины : Еспресо TV 09:34