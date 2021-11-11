Рейтинг Зеленского за два месяца рухнул на 10% (90)

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- Рейтинг Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" снова упал: кто дышит в спину действующему президенту : Znaj.ua 22:17
- Работа Шмыгаля устраивает лишь 18% украинцев - результат опроса : Вести-UA 18:55
- Рейтинг политсил: "Слугу народа" готовы поддержать лишь 17,3% опрошенных : Вести-UA 18:55
- Рейтинг Разумкова неожиданно взлетел, украинцы назвали фаворитов в президентской гонке: результаты опроса : Politeka 18:41
- Социологическая манипуляция: партия, которой еще не существует, уже получила почти 7% в рейтинге : RUpor.info 18:13
- Почти 60% украинцев выступили за досрочные выборы в Раду : Народный Корреспондент 18:12
- Рейтинг Зеленского приближается к отметке в 20% - данные соцопроса : Вести-UA 17:55
- У Зеленского самый большой антирейтинг, а разрыв с Порошенко во втором туре сократился до 8% - социсследования SOCIS : Новости Херсонщины 17:50
- Рейтинг Зеленского за два месяца рухнул на 10% : Думка 17:30
- Как украинцы оценили деятельность Зеленского, Слуг народа и НАТО - отчет групы Рейтинг : Комментарии.UA 17:24
- Зеленский в первом туре выборов может набрать 22% голосов, - соцопрос "Рейтинга" : Преступности.нет 17:11
- У Зеленского самый большой антирейтинг, а разрыв с Порошенко во втором туре сократился до 8% - социсследования SOCIS : Херсон Daily 17:08
- 11.11.2021, 15:57 Смог бы Зеленский стать президентом сегодня?: Свежие политические рейтинги : В Час Пик 16:46
- Поддержка Зеленского снизилась до 22% - новый рейтинг : ПрессОрг24 16:44
- Рейтинг президента Зеленского упал почти до 20%. Это антирекорд с момента его избрания : Полиграф 16:41
- У Зеленского самый большой антирейтинг, а разрыв с Порошенко во втором туре сократился до 8% - социсследования SOCIS : Херсон Онлайн 16:38
- Опрос: Рейтинг Зеленского продолжает падать, но он остается лидером : Шиповник.ua 16:37
- Семь партий могут преодолеть проходной барьер в Раду, - опрос "Рейтинга" : DsNews 16:34
- Зеленский лидирует в президентском рейтинге, на втором месте Порошенко : КП в Украине 16:00
- 65% украинцев не нравится работа Зеленского - результаты опроса : Главред 15:36
- Рейтинг Зеленского стремительно падает : Экономика от Пророка 15:34
- В Раду могут пройти семь партий, среди них три новичка - опрос : УНИАН 15:32
- СН и Евросолидарность лидируют в рейтинге, "партия Разумкова" проходит в Раду - опрос : Экономика.com.ua 15:32
- Президентский рейтинг. Зеленский еще лидирует, но разрыв с Порошенко сократился - опрос : Экономика.com.ua 15:32
- Если бы выборы были завтра: Рейтинг Зеленского падает, тогда как поддержка Разумкова растет : Depo 15:31
- Поддержка Зеленского снизилась до 22% - новый рейтинг : DailyUA 15:26
- Президентский рейтинг. Зеленский еще лидирует, но разрыв с Порошенко сократился - опрос : Комета-Кропивницкий 15:23
- Почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее - опрос : УНИАН 15:17
- Свежий президентский рейтинг: Зеленский по-прежнему на первом месте : Восточный проект 15:17
- Владимир Зеленский потерял около 10% рейтинга, но до сих пор остается первым : Бджола 15:17
- Большинство украинцев не довольны деятельностью президента, правительства и парламента - опрос : MY.UA 15:16
- Деятельностью Зеленского и его офиса недовольны большинство украинцев - опрос : Олигарх Медиа 15:16
- Рейтинг президента Зеленского упал почти до 20% : Новости N 15:13
- Рейтинг президента в Украине: опрос показал трех лидеров : Новини Live 15:13
- Опубликован свежий президентский рейтинг : Нова Влада 15:12
- 14:15 11.11.2021 Сейчас за Зеленского проголосовали бы менее 22% - "Рейтинг" : Петр и Мазепа 15:11
- Поддержка президента Зеленского снизилась до 21,8% - соцопрос : ОстроВ 15:10
- Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 21,8% поддержки, у Порошенко 14,5% - опрос "Рейтинга" : Iнше ТВ 15:07
- Почти до 20% упал рейтинг президента Зеленского : 7Днів.info 15:06
- 65% украинцев недовольны деятельностью Зеленского : ForUm 15:05
- Рейтинг Зеленского упал до 21,8%, 65% украинцев недовольны его деятельностью, - опрос "Рейтинга" : Kramatorsk.info 14:55
- Большинство украинцев высказались за вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос : ZN,UA 14:48
- 11 ноября 2021 14:37 Зеленский возглавляет президентский рейтинг, хотя недовольных его деятельностью почти вдвое больше, чем довольных : thePage 14:47
- Новые рейтинги: Зеленский рекордно "упал", но остался в лидерах : Сегодня.ua 14:47
- Большинство украинцев не довольны деятельностью президента, правительства и парламента - опрос : УНИАН 14:47