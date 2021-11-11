Рейтинг Зеленского за два месяца рухнул на 10% (90)

Думка 2021.11.11 17:30

ДУМКА 11, Ноябрь 2021, 16:56 Президент Владимир Зеленский потерял за пару месяцев почти 10% рейтинга, хотя и остается лидером. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группой "Рейтинг", передает "Думка". Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства проголосовали бы 21,8% избирателей, на втором месте идет пятый президент Украины Петр Порошенко, его рейтинг составляет 14,5%,