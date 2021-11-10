Два российских дальних бомбардировщика "выполнили патрулирование" в небе над Беларусью (5)

Новости Ю 2021.11.10 22:26

Сегодня, 21:18 Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Беларуси и осуществили проверку системы ПВО Союзного государства. Источник: www.blackseanews.net Об этом сообщили в среду, 10 ноября, в Минобороны РФ, пишет ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что два Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси.

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