Два российских дальних бомбардировщика "выполнили патрулирование" в небе над Беларусью (5)

Новости Ю 2021.11.10 22:26
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Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с
пунктами управления вооруженных сил РФ и Беларуси и осуществили проверку
системы ПВО Союзного государства.
Источник: www.blackseanews.net
Об этом сообщили в среду, 10 ноября, в Минобороны РФ, пишет ТАСС.
В военном ведомстве уточнили, что два Ту-22М3 ВКС России выполнили
патрулирование в воздушном пространстве Беларуси.
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