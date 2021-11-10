В Раде решили, как наказать Лероса за средний палец Зеленскому (33)

Факти 2021.11.10 16:05

15:45 - 10 ноября 2021 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" Народного депутата Украины Гео Лероса, который с парламентской трибуны показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, обвинив его вместе с главой ОП Андреем Ермаком в предательстве, предлагают лишить права принимать участие в пяти пленарных заседаниях. "Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за нецензурные