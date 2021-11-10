В Раде решили, как наказать Лероса за средний палец Зеленскому (33)

2021.11.11 (33)2021.11.10 (31) →
- Леросу вручили подозрение за хулиганство в Раде (ФОТО) : Ракурс 12:27
- 11 ноября 2021, 11:58 В ГБР объяснили вызов на допрос Лероса: стало известно, что инкриминируют депутату : Dialog.ua 12:27
- "За средний палец" в Раде: нардепу Гео Леросу вручили подозрение : DailyUA 12:26
- Средний палец Зеленскому: Гео Леросу вручили подозрение за "хулиганство" : Перший Незалежний 12:20
- 11 ноября, 2021, 12:12 ГБР объявило подозрение нардепу Леросу за "средний палец" в Раде : Zik 12:17
- Гео Леросу вручили подозрение за показанный Зеленскому средний палец : Олигарх Медиа 12:17
- Подозрение Гео Леросу вручили из-за "хулиганства" в стенах Рады: что сделал депутат : Апостроф 12:15
- Леросу вручили подозрение за жест Зеленскому: что грозит депутату : Realist.online 12:12
- За жест в сторону Зеленского нардеп Лерос стал подозреваемым в уголовном деле : НикВести 12:12
- Гео Леросу вручили подозрение за оскорбительный жест в адрес Зеленского : NewsMir.info 12:10
- "За средний палец" в Раде: нардепу Гео Леросу вручили подозрение : NewsWeek 12:07
- Леросу вручили подозрение за неприличный жест в Раде : Версии.com 11:54
- Скандальный депутат сообщил о вручении ему подозрения : UA.news 11:51
- ДБР объявило подозрение нардепу Леросу за "средний палец" в Раде : Бабель 11:44
- Леросу вручили подозрение за показанный президенту средний палец : Винница Реал 11:42
- Гео Леросу вручили подозрение за показанный президенту средний палец : NewsOne 11:40
- Леросу вручают подозрение, но он закрылся в машине (фото) : GlavPost.Com 11:39
- Лероса хотят посадить за "средний палец" Зеленскому : Gazeta.ua 11:36
- 11 ноября, 11:29 Гео Леросу вручили подозрение за оскорбительный жест в адрес Зеленского : Думская.net 11:34
- 30 минут назад Гео Леросу вручили подозрение: "Хотят посадить за средний палец Зеленскому" : Дело.ua 11:33
- "За средний палец" в Раде: нардепу Гео Леросу вручили подозрение : Українські національні новини 11:32
- "Другое мнение" в государстве Зеленского опасно для свободы: Лерос заявил, что ему вручили подозрение : Прямий канал 11:31
- Леросу вручили подозрение за то, что показал "средний палец" в ВР : 112.ua 11:30
- 11 ноября 2021, 11:11 Лероса поджидали у дома для вручения подозрения - нардеп закрылся в машине : Dialog.ua 11:27
- Депутату Гео Леросу сообщили о подозрении : Укринформ 11:17
- В ГБР заявили, что подозрение Гео Леросу вручили за показанный средний палец Зеленскому : Новое Время 11:16
- 11:04 11.11.2021 Правоохранители вручили подозрение нардепу Леросу за неприличный жест в Раде : Интерфакс-Україна 11:15
- Нардепу Леросу вручили подозрение после неприличного жеста в Раде : Новини Live 11:13
- Нардеп Гео Лерос заявил, что ему вручают подозрение : ЛІГАБізнесІнформ 11:09
- "Хотят посадить за показанный средний палец". Лерос сообщил, что ему вручают подозрение : Гордон 11:06
- Лерос заявил, что ему вручают подозрение: нардеп закрылся в машине и показал фото : УНИАН 10:47
- Гео Лерос сообщил, что ему сейчас вручают подозрение: "Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро" : Новое Время 10:46
- Лероса могут отстранить от заседаний Рады за нецензурный жест президенту : Матриця свободи 08:33