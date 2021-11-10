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Фокус: Украина

В Раде решили, как наказать Лероса за средний палец Зеленскому

В Раде решили, как наказать Лероса за средний палец Зеленскому (33)

Факти 2021.11.10 16:05
15:45 - 10 ноября 2021 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" Народного депутата Украины Гео Лероса, который с парламентской трибуны показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, обвинив его вместе с главой ОП Андреем Ермаком в предательстве, предлагают лишить права принимать участие в пяти пленарных заседаниях. "Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за нецензурные
ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАЛЕЦ, ЖЕСТ, ТРИБУНА, ПРЕДАТЕЛЬ, СЛУГА, Зеленский, Фролов, Стефанчук, Резников, Украина
2021.11.11 (33)

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