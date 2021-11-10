В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова (5)

Нова Влада 2021.11.10 18:12

Нова Влада 10 ноября 2021 - 16:59 В Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова - двоюродного брата погибших бывшего мэра Константина Павлова и его брата Андрея, сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "Громадському". Тело Бориса Павлова обнаружила его гражданская жена в собственном доме. По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, увидевшая его повешенным в доме.