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В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова

В Кривом Роге нашли повешенным двоюродного брата погибшего мэра Павлова (5)

Нова Влада 2021.11.10 18:12
Нова Влада 10 ноября 2021 - 16:59 В Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова - двоюродного брата погибших бывшего мэра Константина Павлова и его брата Андрея, сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии "Громадському". Тело Бориса Павлова обнаружила его гражданская жена в собственном доме. По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, увидевшая его повешенным в доме.
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2021.11.11 (5)

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