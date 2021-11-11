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В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять

В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять (50)

ТСН.ua 2021.11.11 09:32
Андрей Сурков 09:24, 11.11.21 Все это для безопасности дорожного движения. В Украине с пятницы, 12 ноября, начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Так, по его словам, патрульные полицейские будут использовать для этого специализированные автомобили - мобильные диагностические станции.
ПРИЦЕП, ПРОТЕКТОР, ЛЮФТ, ДВИГАТЕЛЬ, РУЛЕВОЙ, ГРУЗ, Белошицкий, Билошицкий, Украина
2021.11.11 (50)

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