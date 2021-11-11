В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять (50)

2021.11.11 (50)2021.11.10 (34) →
- В Украине патрульные начнут проверять техсостояние авто прямо на дороге: кому приготовиться : Власти.нет 12:16
- С 12 ноября на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта : РепортерUA 12:12
- В Украине начнут проводить техосмотр прямо на дороге: кого коснется сразу : Автоцентр 12:11
- В Украине на дорогах полицейские будут проводить техосмотр: кого будут проверять : Парламент.UA 12:11
- В Украине появятся пункты мобильного техосмотра: что известно : Bigmir)net Авто 12:10
- Сегодня 11:00 В Украине с завтрашнего дня полиция будет проводить техосмотр на дорогах : Весь Харьков 12:10
- Полиция будет проводить техосмотр транспорта: кого будут проверять : Аргументы и Факты Украина 12:09
- 2021-11-11 11:40:00 Полиция начнет использовать мобильные диагностические станции : Mintrans 12:02
- Патрульные начнут использовать диагностические спецавтомобили: кого будут проверять : 24 канал 12:00
- С 12 ноября полиция начнет проводить техосмотр автомобилей на дорогах : Obozrevatel 11:46
- 11.11.2021 11:15 Виталий Хиневич Полицейские будут проверять техническое состояние автомобилей украинцев : Редпост 11:42
- В Украине с завтрашнего дня полиция будет проводить техосмотр на дорогах : АТН 11:31
- Завтра полиция начнет использовать спецавтомобили - мобильные диагностические станции (фото) : Центр Транспортных Стратегий 11:22
- С 12 ноября полиция во всех областях начнет массовые проверки автомобилей предприятий и ФЛП с помощью мобильных диагностических станций : Бухгалтер.ua 11:20
- Патрульные будут останавливать авто для проверки технического состояния : Вести.ua 11:16
- 11 ноября 2021, четверг, 11:02 С завтрашнего дня будт проводить техосмотр автомобилей прямо на дорогах. Кого будут проверять : Українські Новини 11:15
- С 12 ноября полиция начнет проверять техсостояние авто прямо на дороге. Какие авто будут останавливать : AUTO-Consulting 11:14
- Украинцев ожидают новые проверки с 12 ноября: кому следует приготовиться : Politeka 11:11
- Полиция будет проводить техосмотр на дорогах: кого, когда и как намерены проверять : Newzz.in.ua 11:10
- Патрульная полиция выводит на дороги мобильные диагностические станции: кого будут проверять : Факти 11:05
- С 12 ноября патрульная полиция Одесской области будет использовать мобильные диагностические станции : Ivasi.news 10:47
- С 12 ноября начнется придорожный техосмотр автомобилей : Восточный проект 10:47
- Полиция будет проверять на дорогах техническое состояние транспорта : Днепровский городской портал 10:40
- 10:28 11/11/2021 Полиция будет проверять техническое состояние грузовиков, автобусов и такси : ГолосUA 10:37
- Полиция начинает проводить техосмотр транспорта прямо на дорогах : Барометр Южноукраинска 10:17
- Уже завтра на дорогах Украины начнутся техпроверки авто: кого касается (ФОТО) : UA-Reporter.com 10:15
- 11.11.2021, 09:30 С завтрашнего дня полиция начнет проверять техсостояние автомобилей прямо на трассах : АСН.in.ua 10:14
- С 12 ноября полиция начнет проводить придорожный техосмотр автомобилей : NewsMir.info 10:10
- В Украине полиция с 12 ноября будет проводить техосмотр транспорта на дорогах. Фото : Страна.ua 10:01
- С 12 ноября полиция начнет проводить придорожный техосмотр автомобилей : InfoCar.com.ua 09:52
- 2 мин. назад Патрульные полицейские будут контролировать техническое состояние автомобилей на дорогах : Finance.UA 09:35
- В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять : ТСН.ua 09:32
- Полиция с 12 ноября будет проводить техосмотр автомобилей прямо на дорогах : 112.ua 09:30
- С 12 ноября полиция будет проводить техосмотр на дорогах : Перший Незалежний 09:20
- Техосмотр будут проводить в Украине мобильные лаборатории просто на дорогах. Кого коснется (список) : Весь Кривой Рог 08:55
- Полиция начинает проводить техосмотр транспорта прямо на дорогах : Новости N 08:13
- На дорогах Мариуполя патрульные будут проверять техсостояние автомобилей : Mrpl.City 08:05
- Патрульная полиция будет контролировать техническое состояние транспорта прямо на дорогах : Экономические новости 08:04
- В Украине полиция начинает проводить техосмотр транспорта прямо на дорогах : Кстати+ 07:55
- Полиция будет проводить техосмотр на дорогах: кого, когда и как намерены проверять (фото) : УНИАН 07:47
- С 12 ноября полиция начинает проводить придорожный техосмотр автомобилей : Новости Ю 07:26
- 07:00, Четверг, 11 ноября 2021 Запорожским водителям на заметку: патрульные начнут проверять техническое состояние транспортных средств : Actual Today 07:07
- Полиция начинает проводить техосмотр транспорта прямо на дорогах : Karachun.com.ua 06:49
- С 12 ноября полиция начнет проводить придорожный техосмотр автомобилей : Днепр Час 05:30
- В Украине с 12 ноября полиция будет проверять техническое состояние автомобилей прямо на дороге : Типичный Херсон 04:44