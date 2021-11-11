11.11.2021 11:53 (Мск), Киев, Максим Карпенко "Первый пошел". Азаров объяснил, почему мэр Чернигова назвал НАТО "фигней" (14)

2021.11.11 (14)2021.11.10 (35) →
- Это фигня - вступление Украины в НАТО раскритиковал мэр Чернигова (ВИДЕО) : Ракурс 11:27
- Вступление в НАТО - фигня. Кого защитило НАТО? Никого! : PonomarOleg.com 11:22
- Мэр Чернигова объяснил, почему назвал "фигней" курс Украины в НАТО : ForUm 11:05
- 11 ноября 2021 10:28 Мэр Чернигова назвал вступление в НАТО "фигней", а также заявил, что Россия может опосредованно участвовать в конфликте на Донбассе : Klymenko time 10:51
- Мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО : Мы за Мелитополь 10:21
- Мэр Чернигова назвал курс Украины на вступление в НАТО "фигней" : СтопКор 10:13
- Мэр Чернигова пояснил, почему устремление Украины в НАТО он назвал "фигней" : Соцпортал 09:39
- Мэр Чернигова назвал "фигней" евроатлантические стремления Украины : Версии.com 08:54
- "Да фигня все это": мэр Чернигова высказался по поводу курсу Украины в НАТО : IPnews 08:46
- Мэр Чернигова объяснил, почему назвал "фигней" стремление Украины в НАТО : Слово і Діло 03:43
- Глава Чернигова объяснил, почему назвал "фигней" устремления Украины в НАТО : Bigmir)net Новости 01:10
- Мэр Чернигова объяснил отношение к НАТО и добавил, что поддерживает курс в ЕС : Українська правда 00:11