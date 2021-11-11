11.11.2021 11:53 (Мск), Киев, Максим Карпенко "Первый пошел". Азаров объяснил, почему мэр Чернигова назвал НАТО "фигней" (14)

Политнавигатор 2021.11.11 11:22

Новости Украины Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал НАТО организацией, которая не сможет защитить Украину. Об этом он заявил, выступая перед депутатами во время очередной сессии горсовета, передает корреспондент "ПолитНавигатора". Атрошенко также вспомнил, как НАТО бомбил Югославию, пытаясь навязать "демократические ценности". "Сегодня мы говорим о НАТО, что нам нужно вступить в НАТО.