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ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк"

ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк" (26)

Skelet info 2021.11.11 11:38
11.11.2021 ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк" АО "Первый Украинский Международный Банк" (ПУМБ) достигло договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S.A., об этом сообщает пресс-служба ПУМБ. Стороны планируют завершить соглашение к концу 1 квартала 2022г, после получения необходимых разрешений Национального банка и Антимонопольного комитета.
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2021.11.11 (26)

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