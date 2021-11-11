ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк" (26)

2021.11.11 (26)2021.11.10 (10) →
- Покупка "Идея Банка": о чем ПУМБ договорился с Getin Holding S.A : Украинский банковский портал 12:13
- ПУМБ масштабирует бизнес через покупку Идея Банка : Znaj.ua 11:47
- ПУМБ масштабирует бизнес через покупку Идея Банка : Politeka 11:41
- ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк" : Skelet info 11:38
- 18 мин. назад ПУМБ согласовал условия покупки АО ""Идея Банк" : Finance.UA 11:35
- ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк" : Повінь.com.ua 11:23
- "ПУМБ" договорился с польской Getin Holding о покупке "Идея Банка" : Tristar.com.ua 11:15
- Банк Ахметова покупает банк у поляков : StockWorld.com.ua 11:08
- ПУМБ достиг предварительной договоренности о покупке АО "Идея Банк" : Новости без границ 11:08
- ПУМБ договорился с поляками о покупке "Идея банка" : DsNews 11:04
- 11 ноября 2021, четверг, 10:25 Банк Ахметова договорился о покупке Идея Банка у поляков : Українські Новини 10:45
- ПУМБ масштабирует бизнес через покупку Идея Банка : Главком 10:36
- ПУМБ достиг предварительного соглашения о покупке Idea Bank : Нова Влада 10:12
- ПУМБ усиливает розничное направление - достигнута договоренность о покупке "Идея Банка" : УНИАН 09:47
- ПУМБ достиг предварительного соглашения о покупке Idea Bank : Hubs 09:42
- ПУМБ масштабирует бизнес через покупку "Идея Банка" : Гордон 09:37
- Банк Ахметова подтвердил покупку Идея Банка: детали : Комета-Кропивницкий 09:24
- ПУМБ усиливает розничное направление - достигнута договоренность о покупке Идея Банка : Obozrevatel 09:16
- Банк Ахметова подтвердил покупку Идея Банка: детали : MY.UA 08:46
- ПУМБ покупает Идея Банк. Слово за Нацбанком и АМКУ : Минфин 08:39
- Банк Рината Ахметова договорился о покупке "Идея Банка" : Fin.org.ua 08:35
- ПУМБ Ахметова достиг соглашения о покупке "Идея Банка" : Олигарх Медиа 08:17
- Банк Рината Ахметова договорился о покупке "Идея Банка" : Укрудпром 08:15
- Банк "ПУМБ" купил "Идея банк" : Gazeta.ua 05:06
- Затянувшаяся сделка. Банк Ахметова покупает Идея Банк : Новое Время 00:31