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Фокус: Украина

В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей (23)

NewsWeek 2021.11.11 00:07
КИЕВ. 10 ноября. NW. В Киеве на ул. Бойчука, 45, что в Голосеевском районе случился масштабный пожар на СТО. Об этом сообщает NW со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Детали Сообщение о пожаре поступило 10 ноября в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. На место происшествия было направлено спасателей из ближайших пожарно- спасательных подразделений.
БОЙЧУК, КИЕВ, ПОЖАР, ПОДВОЗ, СПАСАТЕЛЬ, ГОРЕНИЕ, Киев, Украина, Одесса
2021.11.11 (23)

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