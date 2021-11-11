В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей (23)

NewsWeek 2021.11.11 00:07

КИЕВ. 10 ноября. NW. В Киеве на ул. Бойчука, 45, что в Голосеевском районе случился масштабный пожар на СТО. Об этом сообщает NW со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Детали Сообщение о пожаре поступило 10 ноября в оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. На место происшествия было направлено спасателей из ближайших пожарно- спасательных подразделений.