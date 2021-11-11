В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей (23)

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- В Киеве пожар на СТО - есть пострадавшие : Bigmir)net Новости 12:10
- В Киеве произошел пожар на СТО: есть пострадавший : Аргументы и Факты Украина 12:09
- В Киеве горело здание СТО, сотрудник станции получил ожоги лица - ГСЧС : Гордон 12:06
- В Киеве чуть ли не дотла выгорела станция техобслуживания автомобилей: фото, видео : ТСН.ua 12:02
- Масштабный пожар на СТО в Киеве: сотрудник получил ожоги лица : Вести-UA 11:55
- В Киеве загорелась станция СТО: один из рабочих получил ожоги. ФОТО : From-UA.com 11:36
- В Киеве горела СТО, есть пострадавший : MY.UA 11:16
- В Киеве горела СТО, есть пострадавший : NewsMir.info 11:11
- В Киеве горел двухэтажный автосервис: работника СТО увезли с ожогами лица : NewsOne 11:10
- Пожар на СТО в Киеве тушили полсотни спасателей, пришлось подвозить воду : DsNews 11:04
- Пожар на СТО в Киеве: один сотрудник получил ожоги лица : РБК-Україна 10:46
- В Киеве на Выдубичах почти полностью сгорело СТО, - ФОТО, ВИДЕО : 44.ua 10:05
- В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей : Kiev24 09:59
- Пожар на СТО в Голосеевском районе Киева ликвидировали почти полсотни спасателей : КиевВласть.com.ua 09:51
- В Киеве сгорела дотла СТО. Видео : Hronika.info 09:42
- Киевскими пожарными ликвидирован пожар в 2-этажном здании СТО : Рупор Житомира 09:34
- 3 минуты назад В Голосеевском районе Киеве горела станция техобслуживания авто (ФОТО) : Дело.ua 09:33
- 11 ноября 2021, четверг, 08:50 В Киеве на СТО вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавший : Українські Новини 09:15
- В Киеве на Выдубичах почти полностью выгорела СТО : 24 канал 09:00
- В Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на СТО, есть пострадавший : 112.ua 02:30
- В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей : ПрессОрг24 01:44
- В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: привлечены около 50 спасателей : NewsWeek 00:07