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11 ноября 2021, четверг, 07:10 Госкино впервые запретило прокат фильма с участием Зеленского

11 ноября 2021, четверг, 07:10 Госкино впервые запретило прокат фильма с участием Зеленского (27)

Українські Новини 2021.11.11 07:18
Кира Молчанова Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона". Скриншот ленты Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона" в котором одну из главных ролей сыграл теперешний Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос Українських Новин. "Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против
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