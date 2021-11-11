11 ноября 2021, четверг, 07:10 Госкино впервые запретило прокат фильма с участием Зеленского (27)

Українські Новини 2021.11.11 07:18

Кира Молчанова Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона". Скриншот ленты Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатное удостоверение фильму "Ржевский против Наполеона" в котором одну из главных ролей сыграл теперешний Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос Українських Новин. "Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против